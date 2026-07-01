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評論柯克遇刺被開除 田納西大學190萬元和解教授

記者胡玉立／綜合報導
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保守派倡議人士柯克去年遭槍殺後，全國有逾600人因為批評柯克或談論槍案而遭停職、...
保守派倡議人士柯克去年遭槍殺後，全國有逾600人因為批評柯克或談論槍案而遭停職、開除、紀律處分或被調查。(美聯社)

田納西大學諾克斯維爾分校(University of Tennessee at Knoxville)人類學教授希里尼安(Tamar Shirinian)因批評保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)去年遭到暗殺身亡一事，被該校開除；校方為此挨告，雙方甫達成190萬元和解協議，6月29日由校董會稽核委員會批准；但希里尼安的教職並未恢復。

華盛頓郵報報導，希里尼安控告諾克斯維爾田納西大學校長、該州立大學系統總校長和教務委員會主席，聲稱她的言論自由受憲法第一修正案保護，學校卻對她進行報復，侵犯了她的憲法權利。

非營利民權組織「個人權利與表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression)法律研究員加巴(Jacob Gaba)表示，迄今有17起訟案是提告者批評柯克後被開除或受罰；至少已有七起結案，勝訴不只一樁，但多人因此失業。

柯克是保守派青年組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)共同創辦人、川普總統親密盟友。去年9月他在猶他州一所大學演講活動遭槍擊身亡。路透調查發現，全國有逾600人因為案發後批評柯克或談論槍案而遭停職、開除、紀律處分或被調查。

希里尼安在該案發生後於個人臉書貼文：「沒有他，世界會更好。……他的孩子會活在一個沒有他這種噁心變態的更好世界；至於他妻子有病才會嫁他，所以我不在乎她的感受。」此貼文被轉發給州議員，幾天後，校長普洛曼(Donde Plowman)對希里尼安啟動開除程序。

田納西大學與希里尼安的和解協議仍須經州政府批准生效。校董會主席康普頓(John Compton)在29日會議上表示，繼續訴訟將耗費大量時間精力和財力，這些資源最好用來推進學校使命願景和價值觀。

希里尼安的律師羅比格洛(Robb Bigelow)向華盛頓郵報表示，「該協議承認問題嚴重性，避免持續訴訟造成的時間金錢和壓力。我們祝大學一切順利，大家繼續向前邁進。」

下周，被控殺害柯克的凶嫌羅賓遜(Tyler Robinson)將出庭參加預審聽證，檢方將概述指控證據。

精華 FAQ

  • 因教授希里尼安批評柯克遇刺後遭校方開除並提告，主張言論受憲法保護。雙方最終以190萬元和解，但她的教職並未恢復，協議仍待州政府批准。

  • 她在臉書寫道世界因柯克之死會更好，還說他的孩子會過得更好，並以極具冒犯性的字眼評論其妻子與家庭，引發外界強烈反彈，貼文後被轉給州議員。

  • 它凸顯美國在政治暴力事件後，校園與職場如何界定言論自由與紀律處分的衝突。路透指出，全國已有逾600人因相關評論遭停職、解雇或調查。

華盛頓郵報 柯克

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