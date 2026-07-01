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被指拿競選資金帶妻兒度假 亞州參議員遭法部調查

記者顏伶如／綜合報導
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民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈因使用競選資金問題遭司法部調查。(歐新社)
民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈因使用競選資金問題遭司法部調查。(歐新社)

紐約時報30日報導，消息人士說，民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)拿競選資金帶妻兒度假、前往迪士尼遊玩、購買3萬7500元超級盃(Super Bowl)門票等作法，引發違反選舉獻金法質疑，正遭到司法部調查。加列戈被認為可能參加2028年民主黨總統初選，競選資金來自支持者捐款，外界認定捐款目的是做為加列戈或盟友的選舉經費。加列戈否認任何指控。

報導指出，有人檢舉，加列戈使用競選資金帶妻子、孩子以及一名幫忙看孩子的外籍互惠生(au pair)購買前往波多黎各、南塔基特(Nantucket)、聖巴特島(St. Barths)、邁阿密等地機票，在麗思卡爾頓飯店(Ritz-Carlton)消費超過2萬元，托兒花費則超過2萬6000元。這些消費從2019年以來都向競選帳戶報銷。

報導指出，國會議員的托兒支出報銷是允許的，近幾年變得越來越常見，反映新一代年輕國會議員人數增加，必須在兼顧家庭與政治活動之間求取平衡。

參院操守委員會(Senate Ethics Committee)經過獨立調查之後，6月29日對於加列戈涉嫌違反選舉獻金法的傳聞做出澄清，表示查無此事。加列戈發言人則批評司法部調查存有政治動機，並稱川普總統動用司法部對付政敵。

加列戈日前在社群媒體發文寫道，有時帶著妻子跟孩子一起前往度假村或參加募款活動，「為什麼會在這些很棒的地方辦活動呢？沒錯，因為金主就在那邊，這也是競選活動的一部分」。

不過，加列戈有意爭取更上一層樓政治發展之際，花錢習慣可能因此遭到金主檢視。

專門研究選舉法規與政府道德操守的哥倫比亞法學院教授布瑞弗特(Richard Briffault)指出：「除非孩子們也在活動現場遊說並在社交場合穿梭，否則這確實讓競選活動跟私人度假之間的界線變得模糊。」

根據紐約時報取得加列戈支出申報與旅遊紀錄，光是2025年裡，他就多次帶著家人前往度假勝地，向競選帳戶報銷數萬元機票費用，其中幾次出遊剛好碰上私人活動或慶祝儀式，例如他的妻子希妮(Sydney Gallego)在邁阿密過生日。

加列戈夫妻請來一名幫忙照顧孩子的互惠生，這名互惠生在加列戈全家11次搭機出遊時同行。

2025年，加列戈兩度用競選資金讓妻子、孩子、互惠生搭機前往迪士尼樂園，參加國會同僚的募款活動。

精華 FAQ

  • 報導稱他曾以競選資金支付家人赴多地旅遊、迪士尼行程、豪華飯店開銷，還包括3萬7500美元超級盃門票與大量機票、托兒費用。

  • 消息人士指司法部正調查此事；但參院操守委員會經獨立調查後表示查無違反選舉獻金法情事，與外界指控形成落差。

  • 因為競選資金原本來自支持者捐款，外界通常期待用於選戰而非私人度假；若家人同行又缺乏明確選務功能，便會模糊公私界線。

參議員 民主黨 亞利桑納州

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