大法官艾里托「被退休」NPR認錯 撤回報導

最高法院大法官艾利托無意退休。(路透)

全國公共廣播電台(NPR)6月30日發出一則宣布最高法院保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)退休 的報導，後來緊急撤回並聲稱該則「不正確報導」是「出於誤會」發出。但紐約郵報報導，多位保守派法律圈內人士透露，確實有傳言指稱，艾里托可能在11月期中選舉以前退休。

最高法院6月30日完成2025-2026年度審案期後，NPR發出資深法律事務記者托滕伯格(Nina Totenberg)撰寫的艾里托退休新聞，內容還引用最高法院新聞辦公室聲明。不過，最高法院並未發布任何此類聲明，艾里托也沒有在法庭上就其未來發表任何評論。

最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)向政治新聞網站Politico表示，「NPR有關艾里托大法官的報導不正確；他們有關法院發表聲明的報導也不正確。」

NPR總編輯埃文斯(Tommy Evans)表示，發出這則不正確報導是「出於誤會」，NPR「一發現錯誤即撤回報導，官網已刪除該文，並在廣播中更正。托滕貝格也已聯繫艾里托大法官致歉」。

但消息人士稱，NPR這條「獨家假新聞」與持續關注法院動態的華府保守派核心人士之間流傳的「小道消息」，不謀而合；顯示他們「知道此事就要發生，只是太早發布」。

據稱，與川普總統關係密切人士私下希望艾里托退休，好讓川普有機會在本總統任期內，提名理念更符合他要求的更年輕的大法官。假如共和黨11月期中選舉失去參院控制權，川普可能需要與民主黨妥協，挑選立場較溫和的大法官候選人。

現年82歲的知名記者托滕貝格自1975年起就在NPR工作，歷來對最高法院內部運作的報導，屢獲讚譽。現年76歲的艾里托2006年由小布希總統任命為大法官；但現年78歲的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)才是最高法院最年長大法官。

川普第一任期提名三位保守派大法官，分別是戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)，提名均獲確認。如果艾里托退休，川普將可創歷史，提名第四位大法官，成為自艾森豪總統以來提名大法官次數最多的總統。

資深法律事務記者托滕伯格。(美聯社)