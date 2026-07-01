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美國傑出移民 華裔小說家馬凌雲、博通CEO陳福陽上榜

記者胡玉立／綜合報導
小說家馬凌雲(左圖，麥克阿瑟基金會)，曾獲麥克阿瑟天才獎；右圖為博通執行長陳福陽...
小說家馬凌雲(左圖，麥克阿瑟基金會)，曾獲麥克阿瑟天才獎；右圖為博通執行長陳福陽，是成功的移民企業家（美聯社）。

卡內基基金會(Carnegie Foundation)30日公布2026年「傑出移民」(Great Immigrants, Great Americans)名單。今年有25位移民獲此殊榮，其中包括小說家馬凌雲(Ling Ma)和博通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock E. Tan)。

卡內基基金會公布 今年度25人入選

基金會主席理查森(Dame Louise Richardson)向美聯社表示，「傑出移民」獎項設立於2006年，「此時此刻，讚揚移民及其貢獻顯然相當重要，它讓我們展現不同於媒體近來描繪的移民形象。」移民權益倡議者對於美國移民政策未來走向，深表擔憂。

今年「傑出移民」名單包括：花旗集團執行長范潔恩(Jane Fraser，蘇格蘭裔)、普立茲獎得主埃爾南·迪亞兹(Hernan Diaz，阿根廷裔)、永續時裝設計師赫斯特(Gabriela Hearst，烏拉圭裔)等。

小說家馬凌雲獲得今年卡內基基金會頒發的「傑出移民」殊榮。她曾獲麥克阿瑟天才獎 ，...
小說家馬凌雲獲得今年卡內基基金會頒發的「傑出移民」殊榮。她曾獲麥克阿瑟天才獎 ，出生在中國福建省。(麥克阿瑟基金會)

獲獎者之一、作家兼芝加哥大學英語系副教授馬凌雲，生於中國福建，幼年移居美國。其寫作經常探討女性身體、勞工、資本主義以及美籍華人移民等議題，探索「他者」(otherness)和疏離感主題。2018年她的首部長篇小說《遣散》(Severance)結合末日題材和職場諷刺元素，榮獲柯克斯小說獎(Kirkus Prize)。2022年出版短篇小說集《幸福蒙太奇》(Bliss Montage)，2024年榮獲麥克阿瑟天才獎(MacArthur Fellowship)。

馬凌雲一直抗拒外界要求她聚焦於傳統移民題材的壓力。她接受「芝加哥論壇報」採訪時表示：「我覺得社會文化上似乎期待你去書寫自己的『他者性』——彷彿你必須解釋自己是誰。我大多是在以白人為主的美國社會中長大，也經常被問『你是從哪裡來的？』如果我寫一本移民小說，就好像是在回答這些問題，而那並不是我感興趣的事。」

儘管如此，移民故事仍經常以出人意料或顛覆傳統的方式出現在她的作品中。對此，她曾說：「也許我確實是在寫那樣的故事，只是我想從故事的內部將它徹底解構。」

博通執行長陳福陽(右，與川普握手者)是來自馬來西亞華裔，是成功的移民企業家。（路...
博通執行長陳福陽(右，與川普握手者)是來自馬來西亞華裔，是成功的移民企業家。（路透資料照片）

另一位獲獎華裔移民陳福陽，生於馬來西亞檳城，1971年憑獎學金來美深造，具備理工背景也熟知財務管理與企業經營，是實踐美國夢代表人物之一。其職涯橫跨多個行業，在擔任博通總裁兼執行長前，曾任ICS半導體公司總裁兼執行長、康懋達國際(Commodore International)財務副總裁，並在百事可樂和通用汽車擔任高階管理職位。

陳福陽也是知名慈善家，他的三個子女中有兩人有自閉症，所以主要捐款給神經多樣性研究領域，以改善自閉症和其他大腦疾病年輕患者的生活。2024年他榮獲全球半導體聯盟頒發「張忠謀博士卓越領導獎」，另獲世界創新技術服務聯盟頒發「傑出人物獎」(Eminent Person Award)等多項榮譽。

精華 FAQ

  • 基金會公布2026年「傑出移民」名單，共有25位移民獲獎。此獎旨在表揚移民對美國社會的貢獻，也回應外界對移民形象的討論與誤解。

  • 馬凌雲生於福建、幼年移居美國，作品常探討女性身體、勞工、資本主義與華裔移民議題。她以《遣散》與《幸福蒙太奇》受矚目，並於2024年獲麥克阿瑟天才獎。

  • 陳福陽生於馬來西亞檳城，憑獎學金赴美深造，後在多家企業累積高階管理經驗並出任博通執行長。他也是慈善家，主要捐助神經多樣性研究，協助自閉症患者。

移民 華裔 博通

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