甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

一架客機通報在接近甘迺迪國際機場時撞上無人機。（路透）

一架客機通報今天在接近甘迺迪國際機場（JFK ）時撞上無人機 ，而就在短短幾小時後，一名直升機飛行員也發出警告，表示在同一座機場附近差點撞上一架遙控飛機。

美聯社報導，聯邦航空總署（FAA）正在調查這起首例事件。捷藍航空（JetBlue）一架客機今天上午飛越海岸線，爬升至約914公尺高空時發生此狀況。該班機隨後安全降落於紐約，期間未尋求任何額外協助，且事後檢查也沒有發現任何損傷。

根據航空管制通訊網ATC.com，機師當時告訴向空中交通管制員表示：「我們在轉彎時撞到一架無人機，它直接擊中駕駛艙上方。」

捷藍航空表示，所有乘客均已正常下機，隨後該架客機已被暫停服務以接受檢查。捷藍航空指出，「並未發現任何損傷或碰撞痕跡」。這架空中巴士A321客機當時是夜間從拉斯維加斯飛往紐約。

聯邦航空總署表示，已於今晚將直升機與遙控飛機險些相撞事件通報給地方當局。

一般而言，無人機通常獲准在122公尺以下的高度飛行，但美國聯邦航空總署會對機場周邊及世界盃等公共活動周邊空域進行限制，以確保安全。

執法人員指出，即使無人機操作員只是試圖進行空拍，其存在本身也可能分散執法單位注意力，使其難以專注處理其他潛在威脅。