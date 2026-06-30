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趕不上AI精英 舊金山科技人年薪18萬不夠用

記者顏伶如／綜合報導
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對於收入18萬年薪的科技業勞工來說，在舊金山已經變成不夠用。 圖為舊金山的高樓大...
對於收入18萬年薪的科技業勞工來說，在舊金山已經變成不夠用。 圖為舊金山的高樓大廈。(美聯社)

紐約時報29日報導，對於收入18萬年薪的科技業勞工來說，在舊金山已經變成生活入不敷出，不夠用了。就在OpenAI、Anthropic等人工智慧新創公司準備上市之際，年薪六位數字的科技新貴如今紛紛抱怨薪資根本趕不上AI精英，不少科技勞工則對是否有能力繼續留在舊金山出現疑慮。

27歲的凱特琳·拉茲尼亞克(Katrine Razniak)2022年來到舊金山，在職場社交平台領英(LinkedIn)擔任招聘員，年薪7萬元。她跳槽軟體公司Rippling並率領客戶經理團隊，年薪增加到18萬。她的男友伍德貝里(Adam Woodbury)2021年搬到舊金山，擔任軟體工程師年薪18萬5000元。

今年春季，兩人想找月租5000元以下的單臥公寓卻找不到。三個月期間裡，他們看了大概30間公寓，結果發現價格太高，而且搶著租房的競爭對手太多。一間月租5200元的公寓，開放參觀不到一小時，就有30人簽名想要承租。

拉茲尼亞克說：「我並沒有徹底絕望，但我覺得沒辦法繼續留在舊金山了。」

伍德貝里也說，雖然根據人口普查局(Census Bureau)統計，自己薪水已經在全美家庭收入排行榜名列最頂端的20%，但仍覺得好像不夠格繼續住在舊金山，「只因為我沒在AI公司工作」。

報導指出，一波波人工智慧帶來的財富席捲舊金山，即使為了追逐矽谷夢想而來到這座城市的年輕科技新貴，如今開始覺得一個負擔得起的未來好像漸漸變得遙不可及。

OpenAI、Anthropic總部都在舊金山，估計市值都接近1兆。兩家公司準備上市使得一個消費能力遠遠超越其他科技勞工的AI精英階層儼然誕生。

市調機構Sacra分析指出，OpenAI、Anthropic以及科技大亨馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索科技公司(SpaceX)，可能會在這些公司的現任與前任員工當中，總共造就20多名億萬富豪。

伍德貝里最近搬到靠近加州太浩湖(Lake Tahoe)的瑪瑙灣(Carnelian Bay)，因為當地生活開銷較低。拉茲尼亞克仍留在舊金山海特-阿什伯里(Haight-Ashbury)社區的一間公寓，跟兩名室友合租，每月個人房租開銷1650元，與男友維持遠距戀情。

拉茲尼亞克說，舊金山的生活成本本身已經成為一種負擔，為了維持跟以往大致相同的生活，每月預算比往年增加約1000元。她與男友開始討論搬到西雅圖。

精華 FAQ

  • 因為舊金山租金與整體生活成本持續高漲，單臥公寓競爭激烈，月租五千美元以下都難找，讓即使收入不錯的科技人也感到吃不消。

  • 主要受益者是OpenAI、Anthropic等AI新創及其員工，預期上市後將造就大量高資產人士；相較之下，非AI公司的科技勞工更感到薪資被拉開差距。

  • 男方因生活成本較低已搬到靠近太浩湖的瑪瑙灣，女方則留在舊金山與室友合租，兩人維持遠距關係，並開始討論是否一起搬去西雅圖。

舊金山 OpenAI 紐約時報

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