剛遭美遣返委內瑞拉安置在旅館 逾百人地震後失蹤

一名男子坐在委內瑞拉地震重災區拉瓜伊拉的瓦礫中。(美聯社)

委內瑞拉 強震發生之前，百餘名委內瑞拉人剛遭美國遣返 回國並安置在一間旅館，地震 之後迄今下落不明。

美聯社報導，地震發生之前幾個小時，一架來自邁阿密的遣返專機24日抵達委內瑞拉。根據非營利移民權益倡議團體「人權第一」(Human Rights First)公布的「ICE航班監測」(ICE Flight Monitor)數據，專機上共有146名委內瑞拉人，其中包括19名婦女及7名兒童，抵達之後被送到拉瓜伊拉(La Guaira)的一間旅館安置。

58歲婦人莉絲貝斯·波提羅(Lisbeth Portillo)說，地震發生後跟另外20多名被美國驅逐的同胞一起從旅館瓦礫堆裡逃出，走到街上尋求協助。

委內瑞拉24日發生規模7.2與7.5的兩次強震，拉瓜伊拉是重災區之一。

波提羅在馬拉開波(Maracaibo)家裡接受電話訪問時說，跟其他遭到驅逐的同胞步行大約五公里，「我一路不停地哭，完全沒有任何通訊」。她表示，一行人後來抵達國民警衛隊的建築，終於可以打電話給親戚。她說：「我得以重生，上帝給了我第二個機會。」

委內瑞拉政府官方統計指出，地震死亡人數已有1700多人。

波提羅說，遣返回國之後被安置在拉瓜伊拉聖所飯店(Hotel Santuario)，除了接受體檢，還取得身分證明文件，獲得告知次日即可回家。

波提羅與另外16名婦女一同被安排住進位於二樓的房間。她說，走到陽台看海，天空一片漆黑，天氣則非常炎熱，回到房間躺在床上，突然感受到劇烈搖晃。

她表示，聽到「啪啪啪」聲音，身邊婦女一個個摔倒在地，紛紛大聲呼救，第二波強震緊接著來襲，「我摔倒之後被樑壓住，不過隨著地震搖晃，我設法挪開身體逃了出來」。

24歲婦人珍妮·羅德里格斯(Jenny Rodriguez)對西語頻道「世界電視台」(Telemundo)表示自己也是遣返之列，在同機同伴協助下從斷垣殘壁脫困。