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國際學生流失 漸多大學削減開支

編譯盧炯燊／綜合報導
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北德州大學校長凱勒去年秋天碰上一個大問題：原本預計入學的 2800 名海外學生最...
北德州大學校長凱勒去年秋天碰上一個大問題：原本預計入學的 2800 名海外學生最終未能報到。圖為該校校園。(照片取自北德州大學官網）

川普政府採取種種嚴格措施，包括拒簽、撤銷簽證予以驅逐等，將海外留學生拒於門外，給全美高等學府帶來的嚴重負面後果逐漸浮現。

華盛頓郵報報導， 根據追蹤全美高校削減課程、停止項目研究及裁減教職員公共數據庫 CollegeCuts 的數據顯示，自 2024 年以來，由於國際學生人數急劇下降，導致出現財務壓力，超過300所大學和學院不得不削減課程以及裁員。

南加州大學海外學生申請人數大減23%，為此裁減近1000個職位，包括學術顧問。波士頓大學也因國際研究生入學人數下降而削減預算。阿靈頓德州大學、尼亞加拉學院、史蒂文斯理工學院等，也面對類似的赤字和裁員問題。

金融評級機構穆迪(Moody's Ratings)警告，國際學生人數的下降，不但使大學和學院面對沉重財務壓力，而且還帶來信用風險，尤其是那些依賴海外留學生的院校。

美國高等院校依賴國際學生的原因還在本身，由於學費高昂，自2010年起本地學生入學人數減少約200萬人，政府的撥款減少，因此要以招收國際學生作填補。統計顯示這個期間國際學生激增60%以上接近120萬人。

一旦海外學生生源減少，許多學校陷入窘境自然難免。

北德州大學校長凱勒(Harrison Keller)去年秋天碰上一個大問題：招生人數出現下滑，主因是在川普政府採取拒發與撤銷簽證、遣返國際學生，以及實施旅行禁令等措施後，原本預計入學的2800名海外學生最終未能報到。

全額繳納學費的國際學生，尤其是研究生，對大學維持財務平衡至關重要。凱勒表示，每位國際研究生可為學校帶來約2 萬至2.5 萬元的淨收入，不僅有助於平衡預算、支應各項校園服務，也能降低本國學生的就學成本。

凱勒表示，大批國際學生在秋季學期流失，使學校出現4500 萬元的預算赤字，迫使校方裁撤 71 項學術課程。根據校方預估，若國際學生人數持續下滑，下一學年還將再減少約 4700萬元的收入。不過，凱勒指出，由於學校持續推動削減支出措施，他預期實際損失將接近2500萬元。

精華 FAQ

  • 報導指出，政府採取拒簽、撤銷簽證、遣返學生與旅行禁令等措施，使原本計畫赴美的海外學生無法入學，進而衝擊大學招生與財務。

  • 多所學校面臨財務壓力後，已削減課程、停止研究項目並裁員。部分院校出現數千萬美元赤字，甚至需要進一步壓縮預算來補缺口。

  • 因為國際研究生通常全額繳交學費，能為學校帶來可觀淨收入，協助平衡預算、維持校園服務，也有助於降低本國學生的就學成本。

留學生 華盛頓郵報 德州

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