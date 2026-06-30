我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

瘋狂蓋資料中心 推高新一波通膨 學者：電價今明兩年將漲

編譯吳孟真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為位於喬治亞州的谷歌資料中心。(美聯社)
圖為位於喬治亞州的谷歌資料中心。(美聯社)

儘管川普總統的貿易戰已經平息，汽油價格也終於回落，但大規模的人工智慧(AI)資料中心建設，正開始推高從智慧手機到電費在內的各類價格，並引發新一波通膨。

FactSet訪調的分析師預估，全球五大超大規模雲端供應商(字母、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文)，今年資本支出將達7410億元，較去年激增近75%。哥倫比亞大學經濟學家范紐沃博格(Stijn van Nieuwerburgh)表示，依據已公布和計劃中的開發項目估算，到2032年底，AI建設相關支出可能達到約8兆元，是紐約市房地產市場價值的近五倍。

在此龐大需求下，許多用於AI的物資正在漲價，而由於這些物資的用途不限於AI，漲價情況正波及更廣泛的經濟領域，包含使用記憶體和儲存晶片的多種消費性電子產品。任天堂、微軟和Sony均已調漲旗下遊戲主機價格；蘋果公司日前也調漲包含iPad和Mac在內的多項商品。

通膨數據已開始反映物價壓力。勞工部數據顯示，5月電腦軟體與配件的消費者物價指數(CPI)年增約15%，批發電子零組件與配件則年增27%。除了晶片，資料中心建設和營運所需的許多其他物資，也廣泛運用於整體經濟，恐推高各類企業成本，成本最後可能轉嫁消費者。

此外，高盛經濟學家預測，到2030年底，資料中心電力需求將達全美需求增量的近半，並因此估計，消費者電價今、明兩年將各漲約6%。

商務部25日公布聯準會(Fed)青睞的通膨指標個人消費支出(PCE)數據，5月核心PCE平減指數年增3.4%，寫近三年新高。Fed通膨率目標為2%，已五年多未曾出現。

Everscore ISI策略師指出，相較於去年的關稅和今年的燃料價格飆升，AI建設對價格的影響在根本上可能不同。

關稅和油價波動均屬一次性衝擊，只會暫時導致價格上漲，但AI對需求的衝擊，恐怕會持續數年。

然而，經濟學家並不認為AI建設會引發美國在疫情解封後的通膨狂飆，且智慧手機和遊戲等商品，僅占民眾每年支出的一小部分。根據勞工部，電費也只占消費者支出的2.5%左右。

精華 FAQ

  • 因為建設與營運需要大量晶片、記憶體、儲存與電力設備，這些物資供應吃緊後，不僅AI產業受影響，還會波及手機、遊戲機與其他電子產品，最後可能轉嫁給消費者。

  • 分析師估計，字母、亞馬遜、Meta、微軟與甲骨文等五大超大規模雲端供應商，今年合計資本支出將達7410億美元，較去年激增近75%，反映資料中心投資正在快速擴張。

  • 經濟學家認為，關稅和油價上漲多屬一次性衝擊，影響較短暫；但AI建設帶來的是長期、持續數年的需求擠壓，因此對價格的推升可能更持久，但未必造成全面性通膨失控。

亞馬遜 哥倫比亞大學 甲骨文

上一則

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

下一則

20年首見 巴菲特暫停捐款蓋茲基金會 等淫魔案調查結果

延伸閱讀

本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
美股早盤／美核心通膨寫近3年高 指數漲跌互見 美光噴高

美股早盤／美核心通膨寫近3年高 指數漲跌互見 美光噴高
美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點
美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」