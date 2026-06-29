全球台商領袖會師華府 北美台商總會擘劃台美合作新篇章

白越珠總會長與俞大㵢大使伉儷、徐佳青委員長、AIT執行理事藍鶯、阿拉斯加州州長鄧利維，世總熊強生總會長、國策顧問吳光宜、世界名譽總會長楊信，舉杯慶祝台美深厚友誼與豐碩合作成果。(大會提供)

北美洲台灣商會聯合總會(TCCNA)第38屆第3次理監事聯席會議於6月11日至14日在馬里蘭州 盛大舉行，來自美國、加拿大 及全球各地的台商領袖、僑界代表、青年企業家與專業人士齊聚華府 ，創下699人與會的新紀錄，透過理監事會議、國會外交、創業競賽、產業交流及文化外交等系列活動，共同探討全球經貿局勢、產業創新與台美合作契機。

第38屆總會長白越珠在開幕典禮上表示，全球供應鏈重組及地緣政治挑戰越來越劇烈際，北美台商更應凝聚共識、掌握趨勢、提出清晰策略，持續發揮橋梁角色，為台商發展及台美合作開創更寬廣的道路。

出席者包括中華民國僑務委員會委員長徐佳青、台北駐美代表俞大㵢、美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)、馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)、「華盛頓時報」董事會主席麥克狄維(Thomas McDevit)，及世界台灣商會聯合總會總會長熊強生伉儷、世總總會長當選人暨非洲台灣商會聯合總會總會長溫嵐珠；世總名譽總會長暨國策顧問許肇祥、吳光宜；世界台商總會名譽總會長楊信、黃金森、林貴香；北美台商總會名譽總會長楊朝諄、楊喬生、姚宏智、汪俊宇、吳怡明、張聖儀、江俊霖等，皆出席支持。

亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福、世界台灣商會聯合總會理事鄭尊仁、全美亞太裔美國人商會董事長董繼玲、歐洲玉山科技協會副會長吳明璁、工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)總經理余宛如，以及華府中華會館元老黃浩源、主席徐腕佑等僑界與產業界代表也共襄盛舉，展現全球台商跨洲連結、產業合作與世代傳承的深厚能量。

徐佳青表示，北美台商總會長期凝聚台商力量，積極推動台美經貿交流、產業合作及國會外交，持續提升台灣國際能見度與支持力量。俞大㵢指出，台美共享自由民主價值，今年台灣組成歷年最大規模代表團參與SelectUSA投資高峰會，並宣布新增對美投資350億美元及簽署150億美元液化天然氣採購協議，展現台美經濟夥伴關係持續深化。

會議期間舉辦「2026 Global Startup Challenge」全球創業提案競賽，來自北美各地的青年創業團隊向創投人士及產業專家展示創新成果。競賽冠軍由大底特律區台商會青商部部長林語喬創辦的 OXR(Mixel Studio)獲得，並獲1萬2千美元獎金。北美台商總會與台北的工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)也簽署策略夥伴合作協議，進一步強化台美產業鏈結與青年創業支持平台。

本屆年會另一項重要成果，是北美台商總會國際能見度的持續提升。台灣指標性財經媒體《商業周刊》首度跨海赴美專題採訪北美台商年會，深入報導旅美台商在美國經濟發展、產業投資及台美經貿合作中的重要貢獻；《華盛頓時報》也將以英文專題報導本次會議成果，向美國主流社會呈現北美台商在促進台美關係、產業合作與民間外交上的角色。

年會高潮是6月12日晚，白越珠總會長與俞大㵢大使共同規劃，在華府於甘迺迪表演藝術中心舉辦「台灣慶祝美國建國250周年」活動。北美洲台灣商會聯合總會共同參與，與超過千位來自聯邦政府、國會、地方政府、智庫、工商界及媒體的貴賓齊聚一堂，出席者包括AIT執行理事藍鶯、阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)以及各友邦與駐美使節代表，共同見證台美深厚友誼與豐碩合作成果。

本次大會並完成第39屆幹部團隊交接典禮，在徐佳青委員長見證下，由溫在興接任第39屆總會長、史孟珠接任監事長，完成北美台商組織薪火相傳、使命延續。會中並頒發僑委會金質獎牌予白越珠、白寶珠、溫在興、史孟珠、李嘉展及鄭吉成等六位台商，表彰其支持教育與人才培育的公益精神。

開幕典禮由第38屆總會長白越珠主持，出席貴賓包括僑務委員會委員長徐佳青、駐美代表俞大㵢、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）、《華盛頓時報》董事會主席Thomas McDevitt等政商界重要人士。

北美台商代表團參訪華盛頓國家大教堂，在宏偉的哥德式建築前合影留念，透過歷史、人文與信仰的交會，深入體會美國自由民主精神的發展軌跡。(大會提供)

徐佳青頒發金質獎牌給今年捐助100萬獎學金的六位台商，包括白越珠、白寶珠、溫在興、史孟珠、李嘉展及鄭吉成(由其兄鄭尊仁代領)。(大會提供)

「2026 Global Startup Challenge」全球創業提案競賽，冠軍由大底特律區台商會青商部部長林語喬所創辦的OXR(Mixel Studio)獲得，並獲1萬2千美元獎金。(大會提供)

白越珠總會長頒發終身成就獎予谷祖光醫師，表彰其超過50年來對北美台商及僑界事務的卓越貢獻；同時頒獎感謝12位主任委員任內的辛勞與付出，肯定其對北美台商總會發展的重要貢獻。(大會提供)

北美台商總會白越珠總會長與工研院創新工業技術移轉公司總經理余宛如(左)，簽署策略夥伴合作協議。(大會提供)

北美台商領袖於雙橡園兩棵百年橡樹間合影留念。從歷史走向未來，台美關係在世代接力中持續深化，也象徵全球台商將攜手書寫下一頁合作新篇章。

台北僑務委員會委員長徐佳青(右三)及世界台灣商會聯合總會總會長熊強生共同監交下，白越珠(左)將北美台商總會印信正式傳承予新任總會長溫在興(右)，象徵責任與使命的延續。(大會提供)