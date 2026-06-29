全球台商領袖會師華府 北美台商總會擘劃台美合作新篇章
北美洲台灣商會聯合總會(TCCNA)第38屆第3次理監事聯席會議於6月11日至14日在馬里蘭州盛大舉行，來自美國、加拿大及全球各地的台商領袖、僑界代表、青年企業家與專業人士齊聚華府，創下699人與會的新紀錄，透過理監事會議、國會外交、創業競賽、產業交流及文化外交等系列活動，共同探討全球經貿局勢、產業創新與台美合作契機。
第38屆總會長白越珠在開幕典禮上表示，全球供應鏈重組及地緣政治挑戰越來越劇烈際，北美台商更應凝聚共識、掌握趨勢、提出清晰策略，持續發揮橋梁角色，為台商發展及台美合作開創更寬廣的道路。
出席者包括中華民國僑務委員會委員長徐佳青、台北駐美代表俞大㵢、美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)、馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)、「華盛頓時報」董事會主席麥克狄維(Thomas McDevit)，及世界台灣商會聯合總會總會長熊強生伉儷、世總總會長當選人暨非洲台灣商會聯合總會總會長溫嵐珠；世總名譽總會長暨國策顧問許肇祥、吳光宜；世界台商總會名譽總會長楊信、黃金森、林貴香；北美台商總會名譽總會長楊朝諄、楊喬生、姚宏智、汪俊宇、吳怡明、張聖儀、江俊霖等，皆出席支持。
亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福、世界台灣商會聯合總會理事鄭尊仁、全美亞太裔美國人商會董事長董繼玲、歐洲玉山科技協會副會長吳明璁、工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)總經理余宛如，以及華府中華會館元老黃浩源、主席徐腕佑等僑界與產業界代表也共襄盛舉，展現全球台商跨洲連結、產業合作與世代傳承的深厚能量。
徐佳青表示，北美台商總會長期凝聚台商力量，積極推動台美經貿交流、產業合作及國會外交，持續提升台灣國際能見度與支持力量。俞大㵢指出，台美共享自由民主價值，今年台灣組成歷年最大規模代表團參與SelectUSA投資高峰會，並宣布新增對美投資350億美元及簽署150億美元液化天然氣採購協議，展現台美經濟夥伴關係持續深化。
會議期間舉辦「2026 Global Startup Challenge」全球創業提案競賽，來自北美各地的青年創業團隊向創投人士及產業專家展示創新成果。競賽冠軍由大底特律區台商會青商部部長林語喬創辦的 OXR(Mixel Studio)獲得，並獲1萬2千美元獎金。北美台商總會與台北的工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)也簽署策略夥伴合作協議，進一步強化台美產業鏈結與青年創業支持平台。
本屆年會另一項重要成果，是北美台商總會國際能見度的持續提升。台灣指標性財經媒體《商業周刊》首度跨海赴美專題採訪北美台商年會，深入報導旅美台商在美國經濟發展、產業投資及台美經貿合作中的重要貢獻；《華盛頓時報》也將以英文專題報導本次會議成果，向美國主流社會呈現北美台商在促進台美關係、產業合作與民間外交上的角色。
年會高潮是6月12日晚，白越珠總會長與俞大㵢大使共同規劃，在華府於甘迺迪表演藝術中心舉辦「台灣慶祝美國建國250周年」活動。北美洲台灣商會聯合總會共同參與，與超過千位來自聯邦政府、國會、地方政府、智庫、工商界及媒體的貴賓齊聚一堂，出席者包括AIT執行理事藍鶯、阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)以及各友邦與駐美使節代表，共同見證台美深厚友誼與豐碩合作成果。
本次大會並完成第39屆幹部團隊交接典禮，在徐佳青委員長見證下，由溫在興接任第39屆總會長、史孟珠接任監事長，完成北美台商組織薪火相傳、使命延續。會中並頒發僑委會金質獎牌予白越珠、白寶珠、溫在興、史孟珠、李嘉展及鄭吉成等六位台商，表彰其支持教育與人才培育的公益精神。
本屆年會共有699人參與，刷新紀錄。活動涵蓋理監事會議、國會外交、創業競賽、產業交流與文化外交，重點討論全球經貿變局、供應鏈重組及台美合作機會。 白越珠指出，面對全球供應鏈重組與地緣政治挑戰，北美台商更應凝聚共識、掌握趨勢並提出清晰策略，持續發揮橋梁作用，為台商發展與台美合作開拓更廣道路。 年會舉辦全球創業提案競賽，由OXR獲冠軍；北美台商總會也與ITIC簽署策略合作協議，並完成第39屆幹部交接，強化台美產業鏈結、青年培育與組織傳承。
精華 FAQ
本屆年會共有699人參與，刷新紀錄。活動涵蓋理監事會議、國會外交、創業競賽、產業交流與文化外交，重點討論全球經貿變局、供應鏈重組及台美合作機會。
白越珠指出，面對全球供應鏈重組與地緣政治挑戰，北美台商更應凝聚共識、掌握趨勢並提出清晰策略，持續發揮橋梁作用，為台商發展與台美合作開拓更廣道路。
年會舉辦全球創業提案競賽，由OXR獲冠軍；北美台商總會也與ITIC簽署策略合作協議，並完成第39屆幹部交接，強化台美產業鏈結、青年培育與組織傳承。
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