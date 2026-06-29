熱浪國慶前恐席捲全美 高溫上看3位數

氣象預測，中部與東部將在國慶日前後出現極端高溫天氣，各地紛紛發出熱溫警示。圖為紐約市曼哈頓居民頭上蓋著濕巾避暑。(路透)

隨著7月4日獨立紀念日來到，一波長時間的強烈熱浪 即將籠罩美國中部和東部部分地區，預估數百萬人面臨華氏100度以上極端高溫威脅，有關單位呼籲民眾應做好預防措施。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，包括芝加哥 、密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)和聖路易斯(St. Louis)、田納西州納許維爾(Nashville)、喬治亞州薩凡納(Savannah)、費城、華府、紐約和波士頓 等多個城市已陸續發布高溫預警，預估有1億1100萬居民受到波及。

國家氣象局(National Weather Services)預測這波高溫氣候本周起持續加劇，預計本周中期、也就是7月4日獨立紀念日前夕，費城、華府和紐約等地白天出現的最高氣溫可能飆升至華氏90度甚至100度以上，而且隨著濕度上揚，體感溫度可能進一步增至華氏105至114度。

氣象預測顯示，費城7月2日當天極端高溫恐導致體感溫度達到華氏112度，一舉打破費城七月初最高溫紀錄；至於紐約市同樣酷熱難耐，加上濕度激增，體感溫度可能逼近華氏108度，而且隨著用電量激增與電費大幅調漲，紐約市府建議市民前往官方設立的特定地點避暑，以策安全。

此外，華府本周天氣仍持續高溫，民眾參加7月4日獨立紀念日戶外慶祝活動，將迎來異常悶熱難耐的天氣，甚至出現安全隱憂，因為長時間暴露在極端高溫和高濕度環境，容易對身體帶來極大負擔，可能危及性命，因此有關單位呼籲民眾做好自我保護措施，外出塗抹防曬霜，戴帽子與太陽眼鏡，隨時補充水分，穿著輕便衣物，隨時關切家中與鄰里年長者的健康狀況，並將寵物安置在陰涼處或室內，提供充足飲水。

報導指出，近來歐洲出現歷史性熱浪已經在大西洋彼岸造成多人喪命，法國官員證實，這波破紀錄的持續高溫天氣已造成約1000人死亡。