猶他州野火燒向科州 3消防員殉職2傷
在科羅拉多州與猶他州交界附近，3名消防員在炎熱強風的極端天氣下，遭快速蔓延的野火吞噬，不幸殉職，另有2人受傷。
美聯社報導，內政部(Interior Department)表示，27日在科羅拉多州梅薩郡(Mesa County)野火現場，當火勢蔓延並封鎖所有逃生路線時，這幾名消防員啟動緊急避難所。他們隸屬於野地消防局( Wildland Fire Service)及林務局(Forest Service )，參與跨部門聯合撲救行動。這幾場野火後來合併形成「史奈德火災」(Snyder Fire)，燒毀面積已達約44平方哩。
今年稍早成立的野地消防局旨在簡化公共土地的防火工作，野地消防局發表聲明，與林務局共同哀悼遇難者。內政部表示，罹難者姓名暫不公布。根據國家氣象局(National Weather Service)，火場東部的西大章克辛市(Grand Junction)氣溫高達華氏93度，陣風時速達44哩。梅薩郡警長辦公室已呼籲民眾撤離，聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)則關閉附近土地的公共通道。
西部地區野火活動加劇，連續數日的高溫、乾燥與強風，助長猶他州與亞利桑納州等地的火勢。其中規模最大的是猶他州中南部比佛郡(Beaver County)的「棉木火災」(Cottonwood Fire)，在5天內急速蔓延，被害面積超過144平方哩，沿途摧毀部分滑雪度假村與小屋。
猶他州州長考克斯(Spencer Cox)表示情況嚴峻，感謝消防人員多次奇蹟般的撲救，但目前重型設備與消防車極難進入懸崖峭壁與陡坡，延遲滅火進程。
國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)指出，由於猶他州今年積雪量創歷史新低，冬季氣溫創歷史新高，火災風險更高。截至28日下午，猶他州約有12處火災正在燒，全數尚未得到控制。今年以來，全美已有近4688平方哩的土地被燒毀，超過過去10年的平均水平。
因災情慘重，猶他州州長考克斯與科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)均已宣布進入緊急狀態，並授權國民警衛隊(National Guard)參與滅火。
在科羅拉多州梅薩郡的野火現場，三名消防員因火勢包圍而殉職，另有兩人受傷。火勢快速擴大並封鎖逃生路線，迫使人員啟動緊急避難所。 這幾場火後來合併成史奈德火災，目前燒毀面積約44平方哩。火勢在炎熱、乾燥與強風條件下蔓延，並持續威脅科羅拉多州與猶他州邊境地區。 猶他州與科羅拉多州州長都宣布進入緊急狀態，並授權國民警衛隊參與滅火。同時，梅薩郡下令撤離，聯邦土地管理局也關閉附近公共通道。
精華 FAQ
在科羅拉多州梅薩郡的野火現場，三名消防員因火勢包圍而殉職，另有兩人受傷。火勢快速擴大並封鎖逃生路線，迫使人員啟動緊急避難所。
這幾場火後來合併成史奈德火災，目前燒毀面積約44平方哩。火勢在炎熱、乾燥與強風條件下蔓延，並持續威脅科羅拉多州與猶他州邊境地區。
猶他州與科羅拉多州州長都宣布進入緊急狀態，並授權國民警衛隊參與滅火。同時，梅薩郡下令撤離，聯邦土地管理局也關閉附近公共通道。
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