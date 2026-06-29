猶他州野火燒向科州 3消防員殉職2傷

猶他州野火燒向科羅拉多州邊界。圖為一架直升機在猶他州野火上方灑水。（美聯社）

在科羅拉多州 與猶他州 交界附近，3名消防員在炎熱強風的極端天氣下，遭快速蔓延的野火吞噬，不幸殉職，另有2人受傷。

美聯社報導，內政部 (Interior Department)表示，27日在科羅拉多州梅薩郡(Mesa County)野火現場，當火勢蔓延並封鎖所有逃生路線時，這幾名消防員啟動緊急避難所。他們隸屬於野地消防局( Wildland Fire Service)及林務局(Forest Service )，參與跨部門聯合撲救行動。這幾場野火後來合併形成「史奈德火災」(Snyder Fire)，燒毀面積已達約44平方哩。

今年稍早成立的野地消防局旨在簡化公共土地的防火工作，野地消防局發表聲明，與林務局共同哀悼遇難者。內政部表示，罹難者姓名暫不公布。根據國家氣象局(National Weather Service)，火場東部的西大章克辛市(Grand Junction)氣溫高達華氏93度，陣風時速達44哩。梅薩郡警長辦公室已呼籲民眾撤離，聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)則關閉附近土地的公共通道。

西部地區野火活動加劇，連續數日的高溫、乾燥與強風，助長猶他州與亞利桑納州等地的火勢。其中規模最大的是猶他州中南部比佛郡(Beaver County)的「棉木火災」(Cottonwood Fire)，在5天內急速蔓延，被害面積超過144平方哩，沿途摧毀部分滑雪度假村與小屋。

猶他州州長考克斯(Spencer Cox)表示情況嚴峻，感謝消防人員多次奇蹟般的撲救，但目前重型設備與消防車極難進入懸崖峭壁與陡坡，延遲滅火進程。

國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)指出，由於猶他州今年積雪量創歷史新低，冬季氣溫創歷史新高，火災風險更高。截至28日下午，猶他州約有12處火災正在燒，全數尚未得到控制。今年以來，全美已有近4688平方哩的土地被燒毀，超過過去10年的平均水平。

因災情慘重，猶他州州長考克斯與科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)均已宣布進入緊急狀態，並授權國民警衛隊(National Guard)參與滅火。