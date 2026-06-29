路州共和黨參議員初選 萊特洛獲勝 感謝川普支持

聯邦眾議員萊特洛27日贏得路易斯安納州共和黨參議員初選後，興奮接受採訪。(路透)

獲得川普 總統背書的現任聯邦眾議員萊特洛(Julia Letlow)於27日贏得路易斯安納州 的共和黨 參議員初選。

美聯社報導，萊特洛自2021年起擔任眾議員。她的丈夫在2020年當選國會議員後不幸因新冠肺炎過世，她代夫出征贏得特別補選接替席次。

路州州長蘭德里(Jeff Landry)去年便向川普極力推薦。在5月16日的首輪投票中，萊特洛以近45%的得票率領先，與路州財政廳長弗萊明(John Fleming)雙雙擊敗參議員卡西迪(Bill Cassidy)，並因無人過半而進入27日的兩強對決。對部分選民而言，川普的背書就是唯一的投票指標。

不同反川派的卡西迪因曾在2021年投票支持彈劾川普，被共和黨人貼上叛徒標籤。萊特洛承諾效忠川普，將與川普緊密合作，推進施政議程，「我對這個國家有史以來最偉大的總統川普充滿感激，」萊特洛在首府巴頓魯治(Baton Rouge)舉行的選舉之夜慶祝活動上對支持者說。

這場初選的競爭相當激烈，弗萊明在選戰後期曾對萊特洛發動猛烈文宣攻勢，甚至在社群平台分享一段由人工智慧(AI)生成的造假影片，諷刺萊特洛過去對多元政策的立場。萊特洛譴責可恥，主要是影片提到先夫，萊特洛除了感謝，並介紹未婚夫安斯沃思(Kevin Ainsworth)，兩人去年12月在白宮訂婚。

自5月16日初選以來，支持萊特洛的超級政治行動委員會(Super PAC)在6周內砸了410萬元，成為有力後盾。在開票結果確認後，萊特洛強調核心政見，包括支持禁止跨性別女性參與學校女子體育賽事的立法。

萊特洛的勝利為川普年初輔選行動注入強心針。川普今年積極支持共和黨內的挑戰者，意圖拉下與他意見相左的同黨議員。在上個月，肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)與德州參議員康寧(John Cornyn)均在初選中敗給川普力挺的挑戰者。

在民主黨方面，初選則由農夫戴維斯(Jamie Davis)勝出。萊特洛目前已被視為接替卡西迪的熱門人選，如果順利當選，她將成為路州歷史上首位共和黨籍女性聯邦參議員。