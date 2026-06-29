聯航客機降落新州紐華克機場 險撞無人機

聯合航空一架波音737客機26日在降落新澤西州紐華克機場時，差點撞上無人機。示意圖。(美聯社)

國慶日假期即將到來，空中交通益發繁忙。聯合航空 (United Airlines)一架客機26日在降落新澤西州紐華克機場時，機長緊急通報差點撞上無人機。

有線電視新聞網(CNN)取得當時航管通話錄音，可以聽到機長說，「差點撞上一架無人機！」他描述無人機呈圓形，寬度約3呎，當時距離客機正下方僅100呎。

聯邦航空管理局(FAA)表示，聯航班機26日下午5時20分左右，接近「紐瓦克自由國際機場」(Newark Liberty)時發現無人機。

聯航在聲明中指出，這架載有106名乘客與5名機組人員的波音737客機，從佛州 基韋斯特(Key West)起飛，於下午5時30分左右安全降落，所有旅客隨後均正常由登機門下機。

但幾乎在同一時間，另一架由「捷高航空」(GoJet Airlines)營運、準備飛往紐瓦克的「聯航快捷」(United Express)班機，機長也在大約2000呎高度目擊無人機。

目前正值航空交通極為繁忙時期，運輸安全管理局(TSA)預計6月30日至7月6日的國慶假期，全美各機場接受安檢旅客人數將近1870萬人。

FAA指出，儘管法規嚴禁在管制空域或載人飛機附近未經官方許可使用無人機，但全美各機場附近每個月仍有多達上百起目擊報告。今年前三個月，拉瓜迪亞機場(LaGuardia)與甘迺迪國際機場(John F. Kennedy)飛行員向當局通報無人機目擊事件就多達319起。

但無人機與飛機相撞的情況極為少見；有8份報告稱機長必須採取下降或轉彎等動作閃避。只有1份報告稱無人機在加州聖卡洛斯機場(San Carlos Airport)跑道上墜毀。

目前由於部分世界盃足球賽事正在距離紐瓦克機場僅約15哩的東盧瑟福(East Rutherford)舉行，官方已宣布將嚴格限制無人機活動。參議院23日也針對無人機監管召開聽證會，強調必須積極發展無人機反制系統(C-UAS)防堵空域漏洞，防範無人機對民航機造成災難性威脅。