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周末票房 ／「超少女」不敵「玩具總動員5」

編譯彭馨儀／綜合報導
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米莉愛考克(Milly Alcock)擔綱主演「超少女」，這部耗資1.7億元打造...
米莉愛考克(Milly Alcock)擔綱主演「超少女」，這部耗資1.7億元打造的超級英雄電影不敵皮克斯動畫「玩具總動員5」。(美聯社)

華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)重組DC影業後的最新力作「超少女」(Supergirl)首映即遭受挫折。28日公布的北美周末票房顯示，「超少女」完全不是皮克斯(Pixar)動畫「玩具總動員5」(Toy Story 5)的對手，賣座表現平平，屈居亞軍。

美聯社報導，「玩具總動員5」在創下動畫電影歷史性的首映票房紀錄後，第二周依然後勢強勁，以7000萬元蟬聯北美票房冠軍，海外市場也進帳8910萬元。這部由迪士尼(Walt Disney Co.)發行的影片，上映僅2周便在全球席捲5.85億元，成為今年最賣座的電影之一。

相反地，由吉利斯皮(Craig Gillespie)執導的超級英雄衍生片「超少女」未能一飛沖天，北美首映收入僅3800萬元，海外市場為3000萬元。

這是詹姆斯岡恩(James Gunn)與製片彼得薩弗蘭(Peter Safran)在2022年底接掌DC影業後推出的第2部大銀幕作品。他們的首部作品、2025年上映的「超人」(Superman)全球票房高達6.18億元，是個相當不錯的開局。然而超人的堂姊「超少女」卻在影評與影迷間雙雙踢到鐵板，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度僅56%，觀眾評分CinemaScore也僅獲得「B-」的慘淡成績。

電影顧問葛羅斯(David A. Gross)指出，超級英雄電影如今已不再像疫情前那樣主宰票房。每年上映的超級英雄電影數量減少，而票房比2017年至2019年的高峰每年下降35億元。

耗資1.7億元打造的「超少女」出師不利，正值華納兄弟探索將被派拉蒙天舞(Paramount Skydance)收購之際。接下來，DC影業預計於10月推出主打人體恐怖風格的衍生片「泥面人」(Clayface)，而岡恩執導的「超人」續集「明日之子」(Man of Tomorrow)目前正在拍攝中，預計2027年7月上映。

精華 FAQ

  • 超少女北美首映收入僅3800萬元，海外市場再進帳3000萬元，整體開局不如預期。相較之下，同期對手玩具總動員5依舊維持更強勁的吸金能力。

  • 玩具總動員5首映創下動畫片歷史性紀錄後，第二周仍以7000萬元蟬聯北美冠軍，海外再收8910萬元，上映兩周全球累積5.85億元，票房表現十分強勢。

  • 超少女影評僅56%，CinemaScore只有B-，顯示觀眾接受度不高。DC後續將推泥面人，岡恩執導的超人續集明日之子也在拍攝中，盼扭轉局面。

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