參議員丹蘇利文 將與同名同姓同黨素人競爭

共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員丹·蘇利文今年競選臉任，面臨強敵環伺。(美聯社)

阿拉斯加州共和黨 籍聯邦參議員 丹蘇利文(Dan Sullivan)今年期中選舉爭取連任之路，殺出同名同姓的同黨素人挑戰，引發選舉爭議，不過法官裁定挑戰者擁有合法參選權，恐擾亂共和黨初選結果，讓民主黨 候選人漁翁得利。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，阿州高等法院法官馬修斯(Thomas Matthews)26日裁定，准許挑戰者的參選資格。

法官裁定指出，阿州選務部門排除退休教師丹蘇利文(Dan Sullivan)參選資格，既非出於善意、也非基於憲法、州法或選務部門制度，並強調：「該決定是基於一項此前未曾提及的新的善意標準。」因此駁回選務部門主管比徹(Carol Beecher)本月15日提出撤銷參選資格的訴訟。

目前州政府律師尚未做出回應，不過挑戰者蘇利文委任律師羅伯遜(Jeffrey Robertson)預測選務部門可能提出上訴，因此在最高法院作出最後裁決前，婉拒發表評論。

民主黨積極部署期中大選，加上阿州聯邦參議員是競爭最激烈的六場選戰之一，只要初選得票數最多的四名參選人無論黨派皆可參加期中選舉，因此全國共和黨參議員委員會(National Republican Senatorial Committee)堅決反對這位同名政治素人參選，認為只會混淆選民投票。

同時現任參議員也質疑挑戰者參選是配合民主黨籍前聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)競選團隊，企圖干擾選情，以提高佩爾托拉勝選機率，不過相關人士均否認這項指控。

選務部門曾確認挑戰者蘇利文候選資格，並在候選人名單將其列為「丹·J·蘇利文」(Dan J. Sullivan)；現任參議員姓名則為「丹·S·蘇利文」(Dan S. Sullivan)。

挑戰者蘇利文1980年遷居阿州，曾在林務局工作，之後轉任教師，退休後定居首府朱諾(Juneau)以南的彼得斯堡(Petersburg)，坦言與現任聯邦參議員同名同黨，讓這位69歲政治素人「瞬間擁有擴音器」，透露對於現任參議員表現感到失望，考慮參選已有一段時間，強調參選決心純屬「個人選擇」與佩爾托拉競選團隊毫無關係。

同名同姓同黨的69歲挑戰者、退休教師丹·蘇利文。(美聯社)