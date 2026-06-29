芝加哥川普飯店街改名歐巴馬大道？獲支持

芝加哥川普國際大飯店，有市民提議將其所在街道更名為歐巴馬大道。(美聯社)

歐巴馬 總統中心(Obama Presidential Center)在芝加哥 南區盛大揭幕之際，芝加哥市民也著手推動將川普 集團所擁有的一棟大樓所在街道名稱，改為歐巴馬大道(Barack Hussein Obama Avenue)，且獲得許多支持，這項改名計畫也撩起民眾對於這兩位前後任總統之間嫌隙恩怨的話題。

新聞周刊(Newsweek)報導，造價高達8億5000萬元的歐巴馬總統中心開幕前，川普透過社群平台抨擊該建築設計為「徹底災難」且「難看」，甚至分享一張人工智慧生成圖片將這棟現代建築物改造為一座帳篷環繞的垃圾場。

眾所周知，這兩位白宮前後任主人素來政治理念不合，屢屢隔空交火，芝加哥市府這時又透過Change.org網站發起更改路名請願計畫，過去兩個月來募集超過3萬份同意書，請願內容是將川普旗下92層摩天大樓所在的北瓦巴什大道(North Wabash Avenue)改名為歐巴馬大道。

請願書發起人瓊斯(Bryce Jones)坦承一旦計畫成真，這棟包括芝加哥川普國際大飯店(Trump International Hotel and Tower, Chicago)的豪華大廈將被迫變更地址，並強調此舉具有特殊象徵意涵：「我們提議藉此向一位代表希望和改革的人物致敬，以傳遞我們這座城市所秉持的價值觀。」

目前改名提案已送交行人暨交通安全委員會(Committee on Pedestrian and Traffic Safety)審議，然而根據市議會不准用在世人物為街道命名的規定，過關難度極高，但支持者仍主張透過街道改名計畫，可與豎立市中心河濱的川普地標大樓互別苗頭。因此芝加哥市議員雷利(Brendan Reilly)提出設置榮譽街道的折衷方案，而非正式的永久性更名，以回應日益高漲的聲浪，

況且若是一旦改名，市府必須耗費數百萬元用於更改路標、重印地圖和更新GPS導航系統。