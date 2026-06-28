社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安局宣布修改若干社安金的以現金卡的直接支付方式，由五三銀行取代目前使用的聯信銀行舊卡(見圖)，但發錢日不變。(取自社安局網站)

社會安全局(Social Security Administration)宣布，領取社安金 的預付現金卡代理銀行將改為「五三銀行」(Fifth Third Bank)，取代原有的聯信銀行(Comerica Bank)，預計將影響全美360萬名社安金用戶。

目前全美7060萬領取社會安全金(Social Security)和低收入 生活補助金(Supplemental Security Income, SSI)的受益人當中，超過99%以電子轉帳方式領取福利金，包括直接存入支票帳戶、以及匯入Direct Express預付現金卡。對於仍在領取紙本付款的人，社安局計畫年底前全面過渡到電子支付。

針對Direct Express預付現金卡，社安局在5月18日通知中宣稱，該項服務的代理金融機構將由五三銀行取代聯信銀行。

社安局稱，Direct Express卡新註冊用戶已收到五三銀行預付現金卡，原本就持有聯信卡的受益人也將自今年稍後或明年初起陸續改用五三銀行卡。投資媒體和金融服務公司Motley Fool估計，這一波變更將影響全美約360萬名持卡人。

財政部 今年稍晚將開始對既有的Direct Express持卡人寄送新的五三銀行預付現金卡，替換舊有的聯信卡；既有卡片到期後，持卡人將收到一張五三銀行發行的新卡。

持卡人將在新卡寄達前收到通知，待卡期間，既有的聯信卡可正常使用，新卡功能與既有卡片完全相同，福利金發放時間也相同。

不過，投顧公司Motley Fool分析師哈根(Kailey Hagen)建議，福利金領取人如果最近搬家，務必要確保社安局已收到最新聯絡資訊，以便將新的現金預付卡寄送到正確地址。

社安局也表示，福利受益人應及時更新所有聯絡資訊，以確保收到所有通知。

五三銀行官網稱，2月宣布完成與聯信銀行合併，合併後將成為全美第九大銀行，藉助五三銀行的零售業務和數位化能力、以及聯信銀行強大的中端市場銀行業務和業務佈局，進一步強化穩定性、獲利能力及發展潛力。