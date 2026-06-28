「火環」天氣籠罩5大城 威脅數百萬人

華府被列為東岸最熱的城市之一，圖為慢跑著經過國家大草坪，灑水器正幫助降溫。(歐新社)

氣象學者發出警告，美國部分地區近日可能會出現「火環」(Ring of Fire)天氣模式，其所產生的熱穹威力強大，會形成雷暴，並且導致惡劣天候加劇，預期底特律、費城 、華府 、維吉尼亞州的瑞奇蒙、和紐約市 風險最大，對數百萬人構成威脅。

每日郵報(Daily Mail)報導 ，氣象預報服務公司AccuWeather資深預報員梅瑞爾(Chad Merrill)表示，火環下的風暴走廊最早將於29日開始形成，將沿著不斷擴大的高壓穹頂北緣發展，然後向東移動。梅瑞爾指出，火環指的是高壓外圍的不穩定弧線，在這個區域內，雷暴最容易發展。

預計底特律、費城、華府、維州瑞奇蒙和紐約市將面臨最大的風險，這些地區的居民可能會遭遇多起強烈雷暴，並伴隨破壞性大風的襲擊。

梅瑞爾表示，火環威脅隨後將從中西部北邊向五大湖地區移動，並在7月2日抵達東北部和大西洋中部地區。

在火環造成的熱穹不斷擴大下，數以百萬計的人正忍受著危險高溫和高濕天氣，而變幻莫測的風暴模式也隨之展開，形成酷熱難耐的高溫和極端天氣的疊加效應。

梅瑞爾表示，預計熱穹於28日開始發展，並且持續增強，向北擴展至中西部地區。梅瑞爾指出，「通常情況下，在這些熱穹之下空氣流通非常有限，我們往往會看到空氣品質警報的出現，尤其是在城市地區，因此我們近日可能會看到一些空氣品質較差的情況發生。」

梅瑞爾警告受影響地區的居民應密切注意天氣變化，在一天中最熱的時段減少劇烈的戶外活動，並做好應對天氣快速變化的準備。

這種被稱為火環的現象，並非單一的風暴，它是形成於熱穹的北緣，也就是冷空氣與強烈的熱空氣交匯之處，從而為強烈雷暴群的形成創造了理想的環境。

隨著29日火環的擴大，氣象預報員估計第一波雷暴群將在明尼蘇達州和威斯康辛州形成。這些雷暴隨後將向東移動至五大湖區，並在稍後抵達95號州際公路沿線。

預計到7月4日獨立紀念日假期，熱穹頂中心將移至中南部平原地區，但高溫天氣仍可能持續籠罩中部和東部大部分地區。