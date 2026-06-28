猶他州野火焚燒144平方哩 規模全美最大

猶他州野火成災，巨大的煙柱直衝天際。(美聯社)

經過連續數日的極端乾燥、高溫與強風夾擊，猶他州 中南部比佛郡(Beaver County)的「棉木火災」(Cottonwood Fire)五天內急速蔓延。野火焚燒面積已超過144平方哩，且控制率依然為零，成為目前全國規模最大的山林火警。

美聯社報導，林務局(Forest Service)指出，野火正沿著峽谷與山坡迅速推進。猶他州長考克斯(Spencer Cox)表示，該州正面臨有史以來最慘烈的災情。知名景點「老鷹點滑雪度假村」(Eagle Point ski resort)遭受嚴重破壞，業者宣布將長期關閉進行修復重建；鄰近「菲什萊克國家森林」(Fishlake National Forest)露營區也已預防性關閉。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，猶他州多點起火已讓消防資源瀕臨極限。國家氣象局(NWS)鹽湖城辦公室罕見發布史上首次的「特別危險的情況」(particularly dangerous situations)「紅旗警告」(Red Flag Warning)，預估局部陣風時速恐達50哩。州長考克斯隨即宣布全州進入緊急狀態，即日起至7月5日限制施放煙火，縮減國慶慶祝活動範圍。

鹽湖城西南方尤瑞卡(Eureka)等社區已接獲強制撤離令。除「棉木火災」外，周邊的「鐵火」(Iron Fire)與「櫻桃火」(Cherry Fire)已合流並蔓延達111平方哩；米拉德郡(Millard)的「野鵝火災」(Wild Goose Fire)亦一夜暴增至近9000畝，威脅主要高速公路。

災情根源於異常氣候，猶他州剛經歷史上降雪量創新低且最溫暖的冬季，植被自3月起便持續乾枯。目前全美燒毀面積已逼近300萬畝，遠超10年平均值。除了猶他州，內華達州的「葡萄藤火災」(Grapevine Fire)、新墨西哥州的麥考利溫泉火災(McCauley Springs Fire)與亞利桑那州的「口袋火災」(Pocket Fire)均陷入零控制率的苦戰，多處國家森林與州立公園被迫關閉。

電力公司為了降阻火災風險，祭出預防性斷電，導致猶他州比佛等六個郡，以及亞利桑那州大峽谷(Grand Canyon與旗桿市(Flagstaff)一帶上萬用戶面臨停電。

美國林務局的救火員，正在徒手開闢防火巷，阻止野火蔓延。(美聯社)