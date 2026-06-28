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降處方藥價 各州鎖定大型藥品福利管理公司

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國處方藥價格超貴，川普政府5月在白宮請來各大藥廠藥商，研究有關降低藥價的措施。...
美國處方藥價格超貴，川普政府5月在白宮請來各大藥廠藥商，研究有關降低藥價的措施。(美聯社)

美國處方藥價格普遍高於其他發達國家，根據調研機構IQVIA Institute發布的最新報告，2025年美國處方藥總支出達6060億元，較2024年大幅增長10.6%，估算今年還會繼續升高。

美聯社報導，藥品價格昂貴，主要原因是美國缺乏價格管制機制，隨著民眾對藥價的擔憂日益加劇，各州正試圖透過限制大型藥品福利管理公司(pharmacy benefit manager，PBM)來控制藥價。

美國藥品供應鏈是由藥廠、批發商、PBM、保險公司及藥房等多方面組成，其中PBM主要功能是居中調節價格、與藥房簽訂合約、與藥廠協商折扣條款、協助處理保險理賠，以及統籌管理處方藥配送等。

聯邦貿易委員會(FTC)早前的報告披露，隸屬於美國大型保險與醫療集團的三大 PBM ，包括CVS Health Corp.、Express Scripts及Optum Rx ，掌控了全美80%的處方藥市場。而且這三大PBM更自營藥局，將藥價抬高數百倍，與藥廠之間的博弈也加劇藥價上漲。

藥品價格的可負擔性是今年期中選舉關鍵議題之一。美聯社報導，今年至今已有26個州提出120多項關於PBM的法案，其中20%的法案已獲州議會通過。法案主要限制PBM的報酬率，制定藥劑師支付上限，並要求披露更多資訊以防黑箱作業。

然而PBM辯稱，它們是藥品供應鏈中唯一旨在降低藥價成本的機構。其中CVS集團總裁沙什(Prem Shah)就說，「把高藥價歸咎於PBM，就像把下雨歸咎於雨傘一樣荒謬。」

對於多個州通過立法管制 ，PBM也提出訴訟反抗。

例如田納西州將於2028年7月1日起禁止PBM經營零售藥局，CVS已提出聯邦訴訟，避免它在田州的136家門市關門。CVS去年也提出訴訟反對阿肯色州、路易斯安納州通過的類似立法。

在反對立法的同時，PBM還要求藥廠大幅降低藥品批發價格。

這場博弈牽涉各個環節的既得利益者，對於患者而言卻很無奈。由於PBM的報銷額度很低，患者嚴重依賴獨立藥房。尤其在小城鎮，他們擔心如果PBM壓榨獨立藥房，他們獲取藥品將變得更加困難。

精華 FAQ

  • 因美國處方藥價格遠高於其他發達國家，民眾對藥價不滿升高，各州遂將PBM視為可介入的關鍵環節，透過限制其報酬與資訊透明度來壓抑藥價。

  • FTC報告指出，隸屬大型保險與醫療集團的CVS Health、Express Scripts與Optum Rx，合計掌控全美約八成處方藥市場，對藥價與配送影響極大。

  • PBM若因法規或訴訟調整營運，可能影響獨立藥房的報銷與經營，尤其小城鎮居民恐更依賴少數藥局，導致取藥更不便、藥品可近性下降。

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