我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

油價迫關鍵通膨指標 飆3年高點 房貸利率同步攀升

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據最新的核心通膨數據顯示，由於伊朗戰爭因素導致能源價格上漲，推動物價，消費者購...
根據最新的核心通膨數據顯示，由於伊朗戰爭因素導致能源價格上漲，推動物價，消費者購物手軟，觀望居多。(美聯社)

通膨持續升溫，聯準會(FED)最重視的關鍵通膨指標個人消費支出物價指數(PCE)已升至三年高點。與此同時，房貸利率也同步上揚。由此也意味消費者的購買力正受到物價與房貸利率齊揚的侵蝕。

上周令人最感不安的經濟指標是5月PCE，比4月上升0.4%，升幅與4月相同，略低於預估的0.5%；但比去年同期上升4.1%，高於4月時3.8%的升幅，也是2023年4月來最大升幅，主要是因為汽油價格上漲。

人工智慧建設所需半導體和其他電腦設備價格上漲也是通膨升溫的推手，蘋果上周宣布上調Mac和iPad的價格就是明證 。蘋果漲價的理由是人工智慧的蓬勃發展導致記憶體晶片短缺。該公司稱，需求激增對消費性電子產業來說是「前所未有的挑戰，我們從未見過零件價格上漲如此之大、如此之快」。

蘋果新款入門級MacBook Neo的售價從599美元上漲至699美元。 512GB MacBook Air的售價從1099美元上漲至1299美元。 1TB MacBook Pro的售價從1699美元上漲至1999美元。 128GB iPad Air的售價從599美元上漲至749美元，而256GB iPad Pro Wifi的售價從999美元上漲至1199美元。

與此同時，美國30年期平均抵押貸款利率走高，對消費者的購買力造成影響。上周美國長期抵押貸款平均利率走高，接近6.5%的水準。

抵押貸款機構房地美(Freddie Mac)25日表示，30年期固定抵押貸款利率從上周的6.47%升至6.49%。抵押貸款利率上漲會為借款人每月增加數百美元的成本，從而降低他們的購買力。

15年期固定利率抵押貸款的借款成本也告上升，這類貸款通常是房屋再融資借款人的選擇。房地美表示，該利率已從上週的5.81%升至5.84%。

除此之外，美國經濟在企業投資的支撐下維持穩健。商務部公佈第一季國內生產毛額(GDP) 最終值的成長年率為2.1%超乎預期。這主要是因為人工智慧熱潮帶動企業投資激增。但占美國經濟活動約70%的消費者支出較2025年第四季和商務部先前的預期均大幅下降，顯示消費者可能因伊朗戰爭導致的汽油價格上漲而減少支出。

精華 FAQ

  • 5月個人消費支出物價指數PCE年增4.1%，高於4月的3.8%，創2023年4月以來最大升幅，顯示通膨壓力明顯升溫。

  • 主要推手包括汽油價格上漲，以及AI建設帶動半導體和電腦設備成本攀升，蘋果也因零件短缺而調高Mac與iPad售價。

  • 30年期房貸利率升至6.49%，會讓借款人每月負擔增加數百美元；雖然首季GDP成長2.1%，但消費支出已明顯放緩。

利率 聯準會 FED

上一則

降處方藥價 各州鎖定大型藥品福利管理公司

下一則

非裔控股銀行 發行簽帳卡助單親媽

延伸閱讀

美PCE通膨增溫 寫2023年4月來最大升幅 Fed升息機率更高

美PCE通膨增溫 寫2023年4月來最大升幅 Fed升息機率更高
美5月PCE年增4.1% 通膨再增溫 推高升息機率

美5月PCE年增4.1% 通膨再增溫 推高升息機率
中東局勢降溫 房貸利率全面回落

中東局勢降溫 房貸利率全面回落
房貸利率全面上升 30年期為6.25% 跌破6%還有機會？

房貸利率全面上升 30年期為6.25% 跌破6%還有機會？

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...