油價迫關鍵通膨指標 飆3年高點 房貸利率同步攀升

根據最新的核心通膨數據顯示，由於伊朗戰爭因素導致能源價格上漲，推動物價，消費者購物手軟，觀望居多。(美聯社)

通膨持續升溫，聯準會 (FED )最重視的關鍵通膨指標個人消費支出物價指數(PCE)已升至三年高點。與此同時，房貸利率 也同步上揚。由此也意味消費者的購買力正受到物價與房貸利率齊揚的侵蝕。

上周令人最感不安的經濟指標是5月PCE，比4月上升0.4%，升幅與4月相同，略低於預估的0.5%；但比去年同期上升4.1%，高於4月時3.8%的升幅，也是2023年4月來最大升幅，主要是因為汽油價格上漲。

人工智慧建設所需半導體和其他電腦設備價格上漲也是通膨升溫的推手，蘋果上周宣布上調Mac和iPad的價格就是明證 。蘋果漲價的理由是人工智慧的蓬勃發展導致記憶體晶片短缺。該公司稱，需求激增對消費性電子產業來說是「前所未有的挑戰，我們從未見過零件價格上漲如此之大、如此之快」。

蘋果新款入門級MacBook Neo的售價從599美元上漲至699美元。 512GB MacBook Air的售價從1099美元上漲至1299美元。 1TB MacBook Pro的售價從1699美元上漲至1999美元。 128GB iPad Air的售價從599美元上漲至749美元，而256GB iPad Pro Wifi的售價從999美元上漲至1199美元。

與此同時，美國30年期平均抵押貸款利率走高，對消費者的購買力造成影響。上周美國長期抵押貸款平均利率走高，接近6.5%的水準。

抵押貸款機構房地美(Freddie Mac)25日表示，30年期固定抵押貸款利率從上周的6.47%升至6.49%。抵押貸款利率上漲會為借款人每月增加數百美元的成本，從而降低他們的購買力。

15年期固定利率抵押貸款的借款成本也告上升，這類貸款通常是房屋再融資借款人的選擇。房地美表示，該利率已從上週的5.81%升至5.84%。

除此之外，美國經濟在企業投資的支撐下維持穩健。商務部公佈第一季國內生產毛額(GDP) 最終值的成長年率為2.1%超乎預期。這主要是因為人工智慧熱潮帶動企業投資激增。但占美國經濟活動約70%的消費者支出較2025年第四季和商務部先前的預期均大幅下降，顯示消費者可能因伊朗戰爭導致的汽油價格上漲而減少支出。