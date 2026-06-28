歐記健保補貼1月到期 新規保費大升 300萬人退保

川普政府新規生效，歐記健保補貼減少，致使不少人退保。(路透)

截至2月份參加「平價醫療法」(Affordable Care Act，ACA，俗稱「歐記健保 」)健保計畫的人數，與去年同期相比減少約300萬人。

美聯社報導，在26日公布的報告中，聯邦衛生公共服務部(U.S. Department of Health and Human Services)指出，投保人數從2025年的2210萬人，下降至今年的1920萬人，跌幅達13%。可能與聯邦嚴打詐欺(fraudulent)或「幽靈」(phantom)投保有關。然而，醫療保健分析師則認為更有可能與1月1日到期的聯邦補貼有直接關係。補貼終止導致保費 大幅飆升，進而造成許多民眾無力支付保費。

「凱瑟家庭基金會」(KFF)副總裁考克斯(Cynthia Cox)引述針對退出計畫民眾的調查結果指出，「我們知道確實有人失去了醫療保險。與此同時，數百萬人的保費卻出現翻倍甚至暴增3位數。」

這份新數據是在4月總結、但反映2月投保情況，是聯邦政府 首次正式評估今年民眾無力支付第一筆帳單對總投保人數的實質影響。這是因為這些數據反映寬限期結束後的實際情況。聯邦政府1月預估數據顯示，參加歐記健保的人數比去年同期減少約80萬人，這也是過去四年來，在參保窗口期同一時間點，參保人數首次出現下降。

考克斯進一步表示，凱瑟家庭基金會預計政府醫療保障計畫的參保總人數在今年內將持續下降，可能降至約1750萬人的低點。對於這項專為不符合俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格的勞動年齡人口所設立的政府旗艦級補貼醫療保險計畫而言，這將是一個巨大的跌幅。近年來，歐記健保已成為零工、農民、牧場主、美髮師，以及其他無法透過雇主獲得醫療保險的人的熱門選擇。

歐記補貼已於今年到期，去年秋天，國會就展開激烈爭論過，當時民主黨人與部分共和黨人都曾呼籲延長補貼期限。隨著11月期中選舉臨近，歐記健保與其它醫療保險計畫的醫療成本大幅上漲，選民普遍認為，醫療負擔能力是他們最關心的問題。