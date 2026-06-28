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新聞觀察／Fed擬取消前瞻指引、點陣圖 市場恐失風向球

記者藍鈞達
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5月剛上任的聯準會主席華許宣布 將取消行之有年的「前瞻指引」政策，減少對市場的干...
5月剛上任的聯準會主席華許宣布 將取消行之有年的「前瞻指引」政策，減少對市場的干預，但引起各界關切。(美聯社)

每當聯準會(Fed)開完利率會議，市場除關心升不升息，更在意主席說什麼、點陣圖(dot plot)怎麼畫、官員預測有沒有變。但新任聯準會主席華許(Kevin Warsh)最近表示，未來將取消「前瞻指引」(forward guidance)，甚至不排除取消點陣圖。究竟什麼是前瞻指引？點陣圖是什麼？為什麼華許想動它們？

其實，銀行業者說，「聯準會過去並不是像現在這麼愛說話」。尤其在1990年代前，市場必須從公開市場操作中猜測政策方向。直到1994年，聯準會才正式在每次會議後發布決策結果，逐步提高透明度。

業者說，真正轉折點出現在2008年金融海嘯。當時美國經濟衰退，聯準會一路把利率降到接近零，但即使如此，經濟復甦力道仍然不足。因利率已降無可降，聯準會開始發現，除實際調整利率外，還可透過「告訴市場未來可能怎麼做」來影響市場預期。

這就是所謂的「前瞻指引」。簡單來說，前瞻指引就是聯準會透過聲明稿、主席記者會、官員談話等方式，向市場透露未來貨幣政策可能方向。對企業與投資人而言，知道央行未來可能怎麼做，有助提早規畫投資與融資決策。

2010年，時任聯準會主席柏南基(Ben Bernanke)更進一步推出「點陣圖」。點陣圖其實就是聯準會官員對未來利率路徑的預測。每個點代表一位官員心中認為未來適當的利率水準。雖然不具名，也不是正式承諾，但市場往往將其視為觀察聯準會未來政策的重要風向球。

過去十多年來，每次聯準會公布點陣圖，往往引發市場劇烈波動。有時候甚至不是利率決策本身造成市場震盪，而是點陣圖顯示的降息或升息次數與市場預期不同。

華許認為這種做法已經出現副作用。華許的觀點是，市場如今太依賴聯準會提供答案。投資人不再自行判斷經濟情勢，而是等待聯準會告訴大家未來該怎麼看待利率、通膨與景氣。他認為，市場抓著預測不放，卻可能加劇政策錯誤的可能，也導致資產價格反映的不是市場自己的看法，而是不斷反映聯準會的預測。

銀行業者表示，過去十多年來，聯準會像一位考前會透露重點的老師；如今華許認為，市場應該自己讀書、自己判斷，而不是每次都等著公布答案。只是，問題在於，如果老師突然不再提示重點時，短期內學生考試前的的不安與波動，恐怕也難以避免。

精華 FAQ

  • 前瞻指引是聯準會透過聲明、記者會與官員談話，向市場透露未來政策可能方向的做法，讓企業與投資人能提前規畫融資、投資與資金配置。

  • 點陣圖是官員對未來利率適當水準的預測，每個點代表一位官員看法。雖非正式承諾，但市場常據此判讀升降息路徑，影響股匯債價格。

  • 華許認為市場太依賴聯準會提供答案，反而不願自行判斷經濟情勢。他擔心過度預測會扭曲資產價格，並使政策錯誤與短期波動更容易放大。

聯準會 華許 利率

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