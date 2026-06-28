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世界盃到演唱會…「娛樂通膨」飆升 球迷歌迷追星費暴增

編譯廖振堯／綜合報導
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正在全美各地舉行的世界盃等大型戶外運動賽事，吸引無數球迷，票價與相關費用也水漲船...
正在全美各地舉行的世界盃等大型戶外運動賽事，吸引無數球迷，票價與相關費用也水漲船高，花費大增。圖為27日球迷在新澤西州球場為英格蘭對巴拿馬比賽加油。(美聯社)

世界盃NBA總決賽，或是奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)、哈利史泰爾斯 (Harry Styles)、AC/DC等熱門歌手或團體的演唱會，門票價格都節節上漲，這些花費對於名流富豪來說不算一回事，但卻可能是普通民眾掏空積蓄才能參與的珍貴體驗；主辦單位似乎也抓準熱情粉絲不願錯過「一生一次」機會的心態，肆無忌憚地抬升票價。

華爾街日報報導，SeatGeek平台上世界盃比賽門票的平均轉售價約為每張1084元，後面幾輪比賽的價格更高；尼克隊和馬刺隊的NBA總決賽門票平均售價為4100元，若在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)門票均價更高達9000元。擁有尼克隊的「麥迪遜廣場花園體育」公司股價去年上漲了約88%，而票務系統Ticketmaster母公司Live Nation股價則漲了20%以上。

新冠疫情後 票價狂升

票價令人咋舌，原因可能要追溯到新冠疫情。疫情導致巡迴演唱會取消、體育賽事在空蕩場館舉行、餐廳和電影院也門可羅雀。待公共場所重新開放後，「娛樂通膨」(funflation)的經濟現象開始盛行，民眾的銀行帳戶充裕、厭倦了居家隔離，渴望盡情享受生活及各式娛樂。

泰勒絲(Taylor Swift)、碧昂絲(Beyonce)等藝人的大型巡迴演唱會應運而生，促成了演唱會的新標竿，精心策畫且動輒數小時，更加重視編舞、煙火、服裝變換、新潮科技，力求震撼觀眾。這波演唱會浪潮使「演唱會旅遊」的概念變得普遍，粉絲跨州甚至跨國追星，參加演唱會時順道旅行一趟。

來自愛丁堡的健身房員工多克托(Kenzie Doctor)為了觀看蘇格蘭隊參加世界盃，從政府儲蓄計畫中提了3000英鎊(近4000元)，來補足總共近9000元的費用，他仍說「每一分錢都值得。」

一對來自維吉尼亞的夫婦2014年去巴西觀看世界盃時，門票旅費等支出約4000多元，今年前往波士頓、新澤西、邁阿密看比賽卻要花掉近1萬元，還得為此存了一年多的錢。他們表示要不是對足球如此狂熱，真的會抵制FIFA的漲價行徑。

民眾對演唱會票價的強烈不滿，促使聯邦司法部對全球最大的演唱會推廣公司Live Nation提起反壟斷訴訟，指控其收取過高票價，還強迫場館使用其Ticketmaster平台。Live Nation否認壟斷，聲稱票價是由藝人決定。

今年通膨仍是讓民眾感到消費謹慎，夏天出遊景點或戶外演出與運動賽事，「娛樂通膨」令...
今年通膨仍是讓民眾感到消費謹慎，夏天出遊景點或戶外演出與運動賽事，「娛樂通膨」令人吃不消。圖為全家出遊到迪士尼世界主題公園，費用超高。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主要與疫情後需求反彈有關，民眾重返公共場合消費意願強，加上主辦方抓住粉絲「一生一次」心態，積極提高票價以擴大利潤。

  • 世界盃門票平均轉售價約1084元，NBA總決賽平均售價約4100元，麥迪遜廣場花園甚至可達9000元，部分家庭觀賽總支出逼近萬元。

  • 不少球迷與歌迷雖覺得昂貴仍願意埋單，但也有人強烈不滿；美國司法部因此對Live Nation提出反壟斷訴訟，質疑其收費過高與平台壟斷。

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