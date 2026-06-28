「校園版」ChatGPT這樣用 引導學生思考、提問、不幫忙寫作業

伊利諾州森林河鎮上初中的學生，在暑假課堂上學習，如何向ChatGPT提出正確問法。

全世界的企業與學術機構正面臨難題：在AI時代，多少的思考過程該交由人類完成？又如何避免人類一脫離AI就無法思考？波羅的海三小國之一的愛沙尼亞，為避免AI使學生思考能力退化，已對全體11年級、12年級學生提供「特製版」ChatGPT 帳號。

人口僅130萬人的愛沙尼亞，眼見高中生把多數課業交由AI聊天機器人完成，並未選擇全面禁用，而是重新思索教育方式，並於今年稍早向近2萬名學生發放ChatGPT帳號，它是自訂版OpenAI「蘇格拉底」版本，拒絕代學生完成課業，而是指導學生該怎麼做、或提問來引導學生思考。主事者4月底也向學生提供Google 旗下的Gemini訂製版。

塔林佩爾古林納國立高中英文教師柯絲克試圖讓學生與聊天機器人互動，她在一次單元學習中，讓ChatGPT扮演1816年一場宴會的賓客，在那場宴會上，作家雪萊構思了傳世名作「科學怪人」，而學生則與AI賓客對話。她在另一堂課要求學生寫一篇文章，並由AI協助潤飾，但必須上交手寫原稿。

位於塔林的另一所私立高中聖約翰私校則試圖翻轉課程，打破課堂討論再回家做作業的傳統方式，改由老師指示學生在家利用ChatGPT探索新事物，再回課堂上討論。

前校長、AI躍進基金會主席維薩克表示，若不這麼做，「我們有可能失去一整個世代」。

愛沙尼亞研究人員已聯手史丹福大學和OpenAI，評估學生採用這類AI機器人後，認知能力與學習態度的變化。

學生們反應不一。有些人拿AI來探索題目或練習答題，其他人不想用「降規版」AI，寧可由AI代寫課業。有人完全不想與AI打交道，避免「不再動腦」。

愛沙尼亞的目標是幫助學生分辨自己真正理解了什麼、哪些地方其實還沒弄懂：研究顯示，AI能模糊這道界線。塔林佩爾古林納國立高中校長利萊納吉表示：「我最大的恐懼在於，學習變成一種似是而非的四不像。」

OpenAI率先在愛沙尼亞等國，對中學學生推出教育版本的ChatGPT Edu，這項工具「刻意設計成在正確時機放慢學生的速度，引導他們持續思考。」

一項去年被廣泛引用的研究顯示，若學生使用的ChatGPT，經設定為不直接給出答案，且只能回答教師的題目，這些學生的考試成績幾乎沒有滑落。