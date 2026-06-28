我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

OpenAI新模型太強 白宮下令只有這些人能用

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI應川普政府要求，將分階段發布最新模型GPT-5.6。(路透)
OpenAI應川普政府要求，將分階段發布最新模型GPT-5.6。(路透)

人工智慧(AI)巨頭OpenAI在川普政府指示下，有限度發行旗下最強大的新款模型GPT-5.6，但該公司也示警，白宮以國安疑慮逐案審查AI模型發布，不應成為新常態。另外，聯邦政府26日批准Anthropic向部分合作夥伴開放其AI模型Claude Mythos 5，且知情人士透露Fable 5也有望解禁。

OpenAI 26日發布旗下最新模型GPT–5.6，分別有Sol、Terra、Luna三種模式；Sol能力最強，Terra在效能與效率間取得平衡，Luna速度最快，使用成本也最低。

新款模型僅提供給受川普政府核可的一小群客戶。在此之前，同業Anthropic兩周前也因川普政府的國安疑慮，被迫暫停旗下最先進模型的存取，後來才恢復開放給受核准的美國組織。

OpenAI表示，期盼GPT–5.6能在數周內全面發表，也希望政府的核准程序僅是暫時性質，「政府審核程序不應成為永久常態，如此一來，會讓有需要的用戶、開發者、企業、資安人員及全球夥伴，無法取得最強大的工具」。

該公司同時表示，已備妥全方位的資安保障措施，「我們之所以採取這樣的短期措施(指有限度發布)，是因為我們相信這是提供給更多人使用的最快途徑」。

知情人士透露，早在Anthropic的模型遭短暫禁用之前，OpenAI已與當局探討GPT–5.6的發布方式。執行長奧特曼24日與商務部長盧特尼克討論分階段發布。

商務部是AI模型的主管機關之一，其AI標準與創新中心負責在新模型發布前予以審核，GPT-5.6只是審查對象之一，其他模型也在其列。

另據消息來源透露，蘋果主掌混合實境(MR)頭戴裝置Vision Pro與智慧眼鏡部門的副總裁米德(Paul Meade)，將在本周轉戰OpenAI，負責主導研發AI驅動的硬體裝置，象徵AI與硬體產業的出走潮仍未退燒，也是蘋果的一大挫敗。

米德將在OpenAI與前蘋果同事艾夫(Jony Ive)、唐譚(Tang Tan，音譯)及韓奇(Evans Hankey)共事。三人過去分別負責這家iPhone製造商的整體設計、硬體產品設計與工業設計。

由於Vision Pro銷售不佳，蘋果已重新調整產品路線圖，大幅降低頭戴裝置的優先順序，改以智慧眼鏡為重心。

精華 FAQ

  • 因川普政府以國安疑慮要求逐案審查AI模型發布，OpenAI只能先分階段、有限度開放給少數核准客戶，盼之後再全面推出。

  • OpenAI表示已準備完整資安措施，但認為審核程序不應成為永久常態，否則會讓開發者、企業、資安人員與全球夥伴難以取得最強工具。

  • 米德將負責AI驅動硬體研發，並與多位前蘋果設計主管合作，顯示AI與硬體人才持續流動，也反映蘋果在Vision Pro後面臨挫敗。

OpenAI 白宮 聯邦政府

上一則

「校園版」ChatGPT這樣用 引導學生思考、提問、不幫忙寫作業

下一則

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

延伸閱讀

OpenAI傳延明年IPO 估值目標訂1兆美元

OpenAI傳延明年IPO 估值目標訂1兆美元
新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限
智譜開源模型用1/6價格 打爆美百億元AI護城河

智譜開源模型用1/6價格 打爆美百億元AI護城河
OpenAI新模型傳本周亮相 推理能力大增、可開發簡易沙盒遊戲

OpenAI新模型傳本周亮相 推理能力大增、可開發簡易沙盒遊戲

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...