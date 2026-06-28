前運輸部長遭誣告危害幼兒 雙胞胎子女一度隔離詢問

任職運輸部長期間，布塔朱吉(右)與丈夫查斯頓(中)和一對雙胞胎兒女出席白宮的復活節彩蛋活動。(美聯社)

前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)疑似遭人惡意匿名舉報，指稱危害其收養的雙胞胎子女，經警方隔離一晚調查後證實為誣告，布塔朱吉指事件反映政治惡意攻擊正廣泛升級。

美聯社報導，布塔朱吉27 日在社媒論壇Substack發文講述經過，密西根州 警方及保護兒童社福機構人員接到匿名舉報後，前往他位於密西根州北部特拉弗斯城(Traverse City)的住所，將他隔離調查，並安排一對四歲雙胞胎子女接受法醫訪談。布塔朱吉被限制在完成訪談前不得接觸子女。

調查人員向布塔朱吉表示收到匿名電話，聲稱多年前在阿拉巴馬州 一個小鎮曾偶遇布蒂朱吉，對方向他說曾犯下暴力罪行。但布蒂朱吉說從未去過個小鎮。

布塔朱吉又說，警方最終告知他不會將有關指控移交檢察官，認為這是出於政治動機，至於兒童社福機構也沒有發現任何證據。

密西根州警方在給美聯社的聲明中證實，他們收到了一份「匿名舉報」，與保護兒童機構展開調查，最終認定有關舉報不實。

布塔朱吉形容，這次遭隔離調查24小時的煎熬，是「人生中最黑暗的時刻之一」。

本身是同性戀者的布塔朱吉被視為2028年民主黨總統候選人潛在人選，長期以來遭到反LGBTQ+人士攻擊。

他在拜登政府任職運輸部長期間，2021年9月與丈夫查斯頓(Chasten Buttigieg)收養一對雙胞胎，並在當時還稱為推特的社交論壇發布抱著兩名嬰兒的照片，與關注群眾分享喜悅。後來他因為休育嬰假遭到共和黨人批評。

布塔朱吉在發文說，在他的公職生涯裡多次收到死亡威脅，但「想到有人把我們的孩子牽扯進來，實在既憤怒又悲傷，這種感覺難以言表，他們才四歲，根本不知道也不關心民主黨與共和黨是什麼。」

這些年來，愈來愈多不同政治派別的公職人物成為「釣魚執法」(swatting)的目標，匿名者撥打假電話，讓執法部門，特別是特警隊搜查目標人物的住所、辦公室等，或許可以發現不妥之處。

布塔朱吉說，「人人都知道政治很醜陋，但現在卻愈來愈像一場血腥運動。」