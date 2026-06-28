NBC女主播之母綁架案 再收勒索信聲稱掌握「雙主謀」個資

NBC女主播莎瓦娜·葛瑟瑞與母親南西·葛瑟瑞；南西失蹤迄今已五個月。(路透)

國家廣播公司(NBC)女主播葛瑟瑞(Savannah Guthrie)母親遭綁架案又出現新的勒索信函。娛樂與八卦新聞網TMZ於26日稱，從先前與該媒體聯絡過的人收到一封信函，對方聲稱掌握一段有嫌疑人與葛瑟瑞母親在一起的影片，保存在一支手機裡，手機存放在安全地方，要求再次支付比特幣 交換。

TMZ報導，最新發信函的人與葛瑟瑞薩母親失蹤數周後聯繫他們的人使用相同電郵和比特幣地址；這個人聲稱，綁架案係由兩個人所為，影片中可以看到主嫌犯。

根據TMZ報導 ，信函上說手機裡存有影片內容是葛瑟瑞84歲母親「可能是生命中最後一天」的畫面，還有「涉案雙人組」的照片、以及姓名、地址和年齡，又勒索說，收到比特幣支付後，就會交出手機密碼。

TMZ表示，已將郵件轉發給聯邦調查局(FBI )，並要求發信人提供被綁架人南西·葛瑟瑞(Nancy Guthrie)的影片截圖以證明真實性。

最新信函出現前，各家主要新聞媒體都曾報導，案發初期曾收到一封信函聲稱南希已死亡；南西失蹤後的幾天裡，又有一些未經證實的勒索信寄到TMZ等媒體，信中有南西被綁架的細節，不過，當地警長辦公室拒絕置評信函的真實性。勒索信要求以比特幣形式支付數百萬元贖金，但最後期限超過仍未付款。

葛瑟瑞3月接受NBC訪問時表示，她和家人相信眾多勒索信多半是假的，其中只有兩封是真的。

雖然媒體陸續收到信函，南西迄今尚未被尋獲。南西年邁體弱，最後一次露面是在1月31日晚，當時一位家人在晚餐後送她回到位於亞利桑納州圖森市(Tucson)的家中，隔天早上便有人報案說她失蹤，皮馬郡(Pima County)警長辦公室隨即展開調查，幾天後聯邦調查局也介入。