明尼蘇達詐騙犯 潛逃索馬利亞4年落網

明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

明尼蘇達州最大的聯邦福利詐騙案，核心嫌犯在逃亡四年後，終於在西非索馬利亞首都摩加迪休落網，美國政府已啟動引渡程序將他引渡返美受審。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這起「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)聯邦福利詐欺案，涉及金額高達2.5億元。一個以索馬利亞裔 人士為主的詐騙集團 ，於2015年以「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)非營利組織名義，透過虛設供應商、空殼公司等，詐騙聯邦兒童福利補助。

在新冠疫情 期間詐騙活動變本加厲，透過空殼公司虛報每天提供兒童數千份餐點，從聯邦兒童營養計畫中詐取大筆資金，並向其他參與者索取數百萬元回扣與賄賂。

聯邦調查局(FBI)2022年偵破此案，總共起訴79人，大部分為索馬利亞裔，罪名包括洗錢、共謀詐騙等，其中57人已被定罪，包括集團主腦博克(Aimee Bock)被判刑40年。集團二把手，今年42歲的艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)則於2022年9月被起訴後等待開庭期間逃亡海外，FBI隨即展開國際追捕行動。

經過四年後，FBI和索馬利亞國家情報安全局(NISA)合作於25日在摩加迪休成功逮捕艾德勒。

明州聯邦檢察官羅森(Daniel Rosen)告訴CBS記者，「這是一條大魚」，指艾德勒是該犯罪集團的關鍵人物，是首腦博克的「第二號人物」，負責賄賂及招攬商家竊取美國納稅人金錢。

調查發現，艾德勒指示共謀的餐飲企業，向明州教育廳提交虛報的報銷收據，個人更從中收取500萬元的賄賂及回扣，對他的起訴罪名包括與電信詐欺、聯邦計畫賄賂、洗錢及共謀等。

FBI 明尼阿波利斯分局負責人多特森(Christopher Dotson)表示，這次行動說明索馬利亞並非想像中的避風港，同時也表明了美國執法部門的全球影響力及廣泛的行動能力。他又說目前已啟動引渡艾德勒返美受審程序。

這起詐騙案亦成為川普政府的藉口，國土安全部派出 ICE 等移民執法人員，到明州展開歷來最大規模的掃蕩非法移民行動。