非裔控股銀行 發行簽帳卡助單親媽

瑞德銀行新推出的「Bank King Card」簽帳卡；將從每個新開卡帳戶中捐出部分金額至特定非營利組織，最終目的是幫助住在政府補貼住房的單親母親擺脫貧困。(美聯社)

美國銀行業中，少見由非裔 控股的瑞德銀行(Redemption Bank)，19日推出「Bank King Card」簽帳卡；該行將從每個新開卡帳戶中，捐款至特定非營利組織，最終目的是幫助住在政府補貼住房的單親母親擺脫貧困。

瑞德控股公司(Redemption Holding Co.)董事長兼執行長貝爾(Ashley Bell)表示，「『銀行之王卡』(Bank King Card)代表一種全新的再生金融模式，率先投資那些距離脫貧僅一步之遙的母親，為她們打開長期以來對太多人關閉的機遇之門。」

瑞德銀行總部位於猶他州 ，一年前甫完成收購Holladay Bank & Trust，成為西部首家由非裔領導的投資集團所擁有的銀行。該行計畫從新開立的「銀行之王卡」帳戶捐贈固定金額；捐贈金額由銀行董事會逐年決定，與用戶刷卡消費金額無關。

提供直接現金服務的非營利組織，可透過基金會申請經費，基金會將確保資金送到最需要的人手中。貝爾說：「這些保障收入項目將幫助全國各地女性脫貧，其中包括有色人種女性在內。」

由美國智庫「城市研究所」(Urban Institute) 與協助低收入 單親母親脫貧的非營利組織「耶利米計畫」(Jeremiah Program)發布的2026年報告指出，單親母親家庭普遍面臨經濟和照顧困境。

耶利米計畫總裁兼執行長洛德(Chastity Lord)表示，直接發放給貧困母親和兒童的資金，絕大部分是用來購買生活必需品或服務，但這些資金的作用遠勝於此。

洛德指出：「它帶來尊嚴，確保兒童在暑期持續學習，提升營養水平，讓母親做出更有利孩子和家庭的決定，而不是只為了求生存糊口。」

瑞德銀行聯合創始人兼資深副總裁、 民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）的小女兒伯尼絲（Bernice King）表示，「經濟機會必須務實可及，並且立基於家庭實際需求。『銀行之王卡』是支持這項工作的創新方式，它提供切實可行的機會，讓人在做出財務選擇時，與自身價值觀保持一致，同時支持母親、兒童和致力實現長期穩定的家庭。」