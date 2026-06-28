我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

非裔控股銀行 發行簽帳卡助單親媽

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞德銀行新推出的「Bank King Card」簽帳卡；將從每個新開卡帳戶中捐出...
瑞德銀行新推出的「Bank King Card」簽帳卡；將從每個新開卡帳戶中捐出部分金額至特定非營利組織，最終目的是幫助住在政府補貼住房的單親母親擺脫貧困。(美聯社)

美國銀行業中，少見由非裔控股的瑞德銀行(Redemption Bank)，19日推出「Bank King Card」簽帳卡；該行將從每個新開卡帳戶中，捐款至特定非營利組織，最終目的是幫助住在政府補貼住房的單親母親擺脫貧困。

瑞德控股公司(Redemption Holding Co.)董事長兼執行長貝爾(Ashley Bell)表示，「『銀行之王卡』(Bank King Card)代表一種全新的再生金融模式，率先投資那些距離脫貧僅一步之遙的母親，為她們打開長期以來對太多人關閉的機遇之門。」

瑞德銀行總部位於猶他州，一年前甫完成收購Holladay Bank & Trust，成為西部首家由非裔領導的投資集團所擁有的銀行。該行計畫從新開立的「銀行之王卡」帳戶捐贈固定金額；捐贈金額由銀行董事會逐年決定，與用戶刷卡消費金額無關。

提供直接現金服務的非營利組織，可透過基金會申請經費，基金會將確保資金送到最需要的人手中。貝爾說：「這些保障收入項目將幫助全國各地女性脫貧，其中包括有色人種女性在內。」

由美國智庫「城市研究所」(Urban Institute) 與協助低收入單親母親脫貧的非營利組織「耶利米計畫」(Jeremiah Program)發布的2026年報告指出，單親母親家庭普遍面臨經濟和照顧困境。

耶利米計畫總裁兼執行長洛德(Chastity Lord)表示，直接發放給貧困母親和兒童的資金，絕大部分是用來購買生活必需品或服務，但這些資金的作用遠勝於此。

洛德指出：「它帶來尊嚴，確保兒童在暑期持續學習，提升營養水平，讓母親做出更有利孩子和家庭的決定，而不是只為了求生存糊口。」

瑞德銀行聯合創始人兼資深副總裁、 民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）的小女兒伯尼絲（Bernice King）表示，「經濟機會必須務實可及，並且立基於家庭實際需求。『銀行之王卡』是支持這項工作的創新方式，它提供切實可行的機會，讓人在做出財務選擇時，與自身價值觀保持一致，同時支持母親、兒童和致力實現長期穩定的家庭。」

精華 FAQ

  • 這張簽帳卡的核心用途，不只是一般消費工具，而是把新開卡帶來的固定捐款導向公益，重點支持住在政府補貼住房的單親母親，協助她們改善經濟處境並邁向脫貧。

  • 沒有關係。瑞德銀行表示，捐贈金額由董事會逐年決定，和使用者實際刷卡消費多少無關；資金會透過基金會與相關非營利組織，送往最需要的家庭與女性。

  • 報導指出，單親母親常同時面臨收入不足與照顧壓力。直接現金援助能協助她們購買必需品、提升營養與學習條件，也讓母親更有能力為家庭做長期、穩定的決定。

低收入 猶他州 非裔

上一則

油價迫關鍵通膨指標 飆3年高點 房貸利率同步攀升

下一則

新聞觀察／Fed擬取消前瞻指引、點陣圖 市場恐失風向球

延伸閱讀

白卡新規生效 費城地區糧食券受惠數削減

白卡新規生效 費城地區糧食券受惠數削減
美國亞裔婦女聯盟AAWC 第39屆年度獎學金頒獎晚宴

美國亞裔婦女聯盟AAWC 第39屆年度獎學金頒獎晚宴
鎖定利率 多一分安心 中國信託銀行定存優惠利率高達4.00% 年利率

鎖定利率 多一分安心 中國信託銀行定存優惠利率高達4.00% 年利率
美銀CEO：連寵物伙食都降級 可見美國消費者財務現實

美銀CEO：連寵物伙食都降級 可見美國消費者財務現實

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...