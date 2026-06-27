寶馬山野火縱火案流審 10月重審

被控縱火引發洛杉磯「寶馬山野火」的30男子歲的林德奈特。(美聯社)

現年30歲的林德奈特（Jonathan Rinderknecht）被控在去年1月縱火、引發後來釀成巨大災難的洛杉磯 「寶馬山野火」(Palisades Fire）一案，本月10日開審，26日因陪審團意見不一，宣布流審；12名陪審員有10名認為林德奈特無罪。加州 中區聯邦法官黃安妮(Anne Hwang，譯音)決定10月19日重審，林德奈特還押候審。

檢方指控林德奈特去年1月1日使用燒烤打火機引發「拉克曼野火」(Lachman Fire)，野火悶燒一周復燃，1月7日發展成「寶馬山野火」，燒毀洛杉磯和馬里布(Malibu)多個街區，導致12人死亡。聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，他們掌握了強有力證據，將在重審時尋求有罪判決。

林德奈特的辯護律師哈尼(Steve Haney)辯稱，「拉克曼野火」是跨年煙火引燃，Uber駕駛林德奈特載乘客上山看煙火時目睹火災，還主動撥打911報警。哈尼表示，這麼多陪審員認為政府指控不充分、證據不足以定罪，林德奈特深感鼓舞。

林德奈特的父親喬爾·林德奈特(Joel Rinderknecht)表示，「這是重大勝利；但在這種情況下，政府仍把我兒子關在監獄裡，太不公平了。」

美聯社報導，檢方沒有提供直接證據證明林德奈特引發較早發生的「拉克曼野火」。他們向陪審團出示的證據證明案發時，林德奈特就在案發現場附近；檢方並提供數位追蹤紀錄，指林德奈特的縱火動機是出於對社會的不滿和報復。

不過，前洛杉磯消防調查員諾德斯科格(Ed Nordskog)指責調查人員存在「確認偏誤」，稱他經常在除夕夜處理數十起火災，其中大部分是煙火引起。辯方證人也指出，火災現場可能已被破壞，因為直到1月14日、第一場火災發生近兩周後，才封閉通道。

哈尼在結辯時詢問陪審團：「你們能根據一個被摧毀的犯罪現場定罪嗎？所有證據都被抹去？那些本可證明他清白的證據呢？」

多位陪審員投下反對票，認為「證據不足」。其中一位陪審員指出，即使林德奈特確實是1月1日那場火災的縱火者，但有鑑於其他方面的疏忽，他不該為整場災難承擔責任。

2025年1月發生的「寶馬山野火」，延燒37平方哩，造成12人不幸喪生，6837棟建築被毀。(路透)