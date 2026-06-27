川普政府內部備忘錄下令 國家公園意外 園方公布死傷細節受限

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）。示意圖（美聯社）

優勝美地國家公園(Yosemite National Park)20日發生一名22歲男子從600呎高瀑布墜落死事件，但主管機關對於案件內容僅提供極少說明。據華盛頓郵報 引述聯邦政府 內部去年12月流傳的備忘錄，川普 政府下令內政部轄下機關不得針對全國各地國家公園發生的死傷案件提供細節，包括國家公園管理局(National Park Service)人員在內。

華盛頓郵報報導，備忘錄寫道，若有死亡案件發生，只有「適當主管機關」(appropriate authorities)與公關部門協調並通知死者家屬之後，才能證實死亡消息；內政部轄下機關，包括國家公園管理局在內的員工，均不得對外證實發生於國家公園裡的死亡案件，也不能證實受傷案件的傷勢嚴重程度，只能說明傷者已被送走以及運送方式。

至於「適當主管機關」定義為何，備忘錄並未說明。報導指出，備忘錄規定相關人員證實消息時只能確認事件發生、大致地點，並表示主管單位正在處理。

內政部發言人25日對洛杉磯時報發表聲明說，指稱內政部企圖掩蓋消息的說法是錯誤的，嚴重誤解內政部的指導規範。

優勝美地國家公園上周末發生年輕男子從瀑布墜落身亡的意外之後，優勝美地國家公園發言人僅對媒體確認事發日期、死者男子年齡，表示正在調查這起事件，「其他進一步訊息目前無法提供。」

加州紅杉國家公園(Sequoia National Park)19日發生17歲少女安德瑞亞‧蒙德拉貢(Andrea Diaz Mondragon)與家人出遊時滑倒墜入河中溺斃事故，內政部迄今尚未發布公開聲明。

20歲遊客費莉西亞‧高爾(Freesia Gaul)是優勝美地國家公園內華達瀑布(Nevada Fall)男子死亡事件的目擊者。義勇救生員出身的她下水設法搶救而差點賠上性命，幸好抓住路人伸出的樹枝才沒被沖走。

SFGATE新聞網站報導，死者身分證實為阿爾法洛(Josue Baires Alfaro)。