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華府倒影池風波 官方：底部被割破 已逮7破壞者

編譯盧炯燊／綜合報導
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遊客在林肯紀念堂及倒影池前觀景旁，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(歐新社)
遊客在林肯紀念堂及倒影池前觀景旁，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(歐新社)

川普總統斥資1400多萬元翻修華府林肯紀念堂前方「倒影池」(Reflecting Pool)一直受到爭議，工程完工後本月初出現「國旗藍」油漆剝落漂浮，川普聲稱是人為蓄意破壞。國家公園管理局(National Park Service，NPS)的最新說法是，倒影池底部的襯裡遭人用鋒利刀具割破，導致其內部的泡沫密封層受損。

綜合美聯社、ABC新聞等報導，NPS 副局長蘭茲(Frank Lands) 回應非營利組織「文化景觀基金會」所提訴訟，24 日向法庭提交的文件裡，首次說明「倒影池」遭人割破。

文件披露，倒影池翻新工程完工及重新注水後，公園警察6月9日收到報案指倒影池遭到破壞，包括泡沫密封層上的填縫劑被鋒利的刀具割破，表面材料分層脫落，另外約有70根柵欄柱頂被丟進水池內，它們原本裝在倒影池旁的柵欄上。但文件沒有說明具體時間，更沒有指明任何涉案人員。

國家公園管理局所屬的內政部表示，截至25日下午已有七人被捕，七人被聯邦傳訊，另外有18份警方收到有關倒影池遭破壞的報告。

與此同時，公園警察24日發放一段視頻，希望公眾協助辨認視頻內一個涉嫌破壞者的身份。視頻顯示有人將手伸入池內，似乎從水中撈出了什麼東西，由於拍攝距離較遠，視頻有些模糊難以看清。

內政部原本認為這次破壞事件是一起「孤立事件」，但是「隨著一再發生的類似案件，以及有人撕扯倒影池表面塗層的影片在網路上流傳，我們意識到這並非單一的個案，而是一股企圖破壞倒影池的新趨勢。」

另一方面，川普24日在為「自由250偉哉美國博覽會」主持揭幕時表示，「這座美得令人驚嘆的倒影池，遭到壞人的肆意破壞後，很快就會恢復到兩星期前的美麗模樣」：又說「破壞者基本上已被抓獲及起訴，我們絕不能讓這種事在國內發生」。

一名遊客正在觀看倒影池，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(美聯社)
一名遊客正在觀看倒影池，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(美聯社)

國民警衛隊士兵在倒影池四周巡邏，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(歐新社)
國民警衛隊士兵在倒影池四周巡邏，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(歐新社)

國家公園管理局工作人員在林肯紀念堂前的「倒影池」打撈汙物，國家公園管理局稱倒影池...
國家公園管理局工作人員在林肯紀念堂前的「倒影池」打撈汙物，國家公園管理局稱倒影池遭到破壞。(美聯社)

精華 FAQ

  • 國家公園管理局最新向法院說明，倒影池底部襯裡遭鋒利刀具割破，進而使內部泡沫密封層受損，表面材料也出現分層脫落。

  • 截至25日下午，內政部表示已有七人被捕、七人被聯邦傳訊，另累積收到18份與倒影池破壞有關的警方報告，顯示調查仍在擴大。

  • 內政部原以為是孤立事件，但隨著類似破壞一再發生，加上網路流傳撕扯塗層的影片，當局認為這已不是單一案件，而是新趨勢。

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