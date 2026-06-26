民調：建國250周年 8成認先輩對現狀失望 僅18%認美強大

商界慶祝建國250年周年的促銷活動，包括室外的布置；最新民調顯示18%的受訪者認為美國目前是「偉大、繁榮或強大」，14%的人認為美國在「掙扎或衰落」。(美聯社)

蒙大拿州 78歲的退伍老兵米切爾(Duane Mitchell)為「建國250周年」準備了一個盛大的計畫：他計畫駕駛自己修復的一輛紅白藍三色的1954年雪佛蘭皮卡(Chevrolet pickup)，在車後安裝一隻裝飾用的白頭鷹和掛上美國國國旗，參加當地的7月4日國慶日遊行。

米切爾並非是唯一期待建國250周年慶祝活動的人；根據美聯社與NORC公共事務 研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)最新民調 ，約有四成美國成年人對美國建國250周年感到「自豪」；約有三成的人表示「興奮」。

但隨著慶祝活動開跑，有許多美國民眾對這場國慶日卻感到漠不關心或矛盾。根據蓋洛普民調(Gallup)，接近八成受訪者認為，簽署「獨立宣言」的建國先輩會對美國如今的現狀感到失望，這一比率較25年前大幅上升。

民調也顯示，只有18%的受訪民眾認為美國目前是「偉大、繁榮或強大」，有14%的人認為美國在「掙扎或衰落」。

根據民調，多數受訪共和黨人表示，對美國建國250周年感到「自豪」或「興奮」；約七成的受訪共和黨人表示感到「自豪」，相比之下，受訪獨立人士中約有三成持相同觀點，而民主黨人中則約只有二成的人持相看法。

約有60%的60歲以上美國長者也感到自豪。身為一名越戰老兵的米切爾就希望全國上下能「盡情慶祝」，希望美國民眾記得那些為捍衛他們今天享有的自由而獻出生命的男男女女。

蓋洛普民調顯示，約七成受訪美國成年人認為，美國在實現建國理想方面取得了「很大程度」或「相當程度」的成功。這一觀點得到了大多數民主黨人、獨立人士和共和黨人的認同。

不過，更多民主黨人和年輕人表示，他們對建國250年的感受是「矛盾」或「漠不關心」；其中，大約四成的民主黨人和大約三成的30歲以下年輕人表示，「矛盾」一詞「非常」或「極其」貼切地描述了他們的感受；大約有三成的人則是感到「漠不關心」。