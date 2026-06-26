我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

民調：建國250周年 8成認先輩對現狀失望 僅18%認美強大

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
商界慶祝建國250年周年的促銷活動，包括室外的布置；最新民調顯示18%的受訪者認...
商界慶祝建國250年周年的促銷活動，包括室外的布置；最新民調顯示18%的受訪者認為美國目前是「偉大、繁榮或強大」，14%的人認為美國在「掙扎或衰落」。(美聯社)

蒙大拿州78歲的退伍老兵米切爾(Duane Mitchell)為「建國250周年」準備了一個盛大的計畫：他計畫駕駛自己修復的一輛紅白藍三色的1954年雪佛蘭皮卡(Chevrolet pickup)，在車後安裝一隻裝飾用的白頭鷹和掛上美國國國旗，參加當地的7月4日國慶日遊行。

米切爾並非是唯一期待建國250周年慶祝活動的人；根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)最新民調，約有四成美國成年人對美國建國250周年感到「自豪」；約有三成的人表示「興奮」。

但隨著慶祝活動開跑，有許多美國民眾對這場國慶日卻感到漠不關心或矛盾。根據蓋洛普民調(Gallup)，接近八成受訪者認為，簽署「獨立宣言」的建國先輩會對美國如今的現狀感到失望，這一比率較25年前大幅上升。

民調也顯示，只有18%的受訪民眾認為美國目前是「偉大、繁榮或強大」，有14%的人認為美國在「掙扎或衰落」。

根據民調，多數受訪共和黨人表示，對美國建國250周年感到「自豪」或「興奮」；約七成的受訪共和黨人表示感到「自豪」，相比之下，受訪獨立人士中約有三成持相同觀點，而民主黨人中則約只有二成的人持相看法。

約有60%的60歲以上美國長者也感到自豪。身為一名越戰老兵的米切爾就希望全國上下能「盡情慶祝」，希望美國民眾記得那些為捍衛他們今天享有的自由而獻出生命的男男女女。

蓋洛普民調顯示，約七成受訪美國成年人認為，美國在實現建國理想方面取得了「很大程度」或「相當程度」的成功。這一觀點得到了大多數民主黨人、獨立人士和共和黨人的認同。

不過，更多民主黨人和年輕人表示，他們對建國250年的感受是「矛盾」或「漠不關心」；其中，大約四成的民主黨人和大約三成的30歲以下年輕人表示，「矛盾」一詞「非常」或「極其」貼切地描述了他們的感受；大約有三成的人則是感到「漠不關心」。

精華 FAQ

  • 美聯社與NORC民調指出，約四成美國成年人對建國250周年感到自豪，約三成表示興奮，但仍有不少人態度冷淡，顯示社會整體反應並不一致。

  • 蓋洛普民調顯示，接近八成受訪者認為，簽署獨立宣言的建國先輩會對今日美國現狀感到失望，且這一比例比25年前明顯上升。

  • 民調顯示，共和黨人與60歲以上長者較常表達自豪或興奮，其中約七成共和黨人感到自豪；相較之下，獨立人士與民主黨人較多出現矛盾或漠不關心。

蒙大拿州 民調 公共事務

上一則

華府嘉年華慶建國250周年 從摩天輪到煙火 牛仔也來了

下一則

芝城華青「賴家」 2年存4萬 全美1/3年輕人與父母同住

延伸閱讀

亞太裔美國夢降溫 憂移民環境 逾4成隨身帶身分證避險

亞太裔美國夢降溫 憂移民環境 逾4成隨身帶身分證避險

民調：白宮辦終極格鬥賽 僅16%民眾挺

民調：白宮辦終極格鬥賽 僅16%民眾挺
國家廣場舉辦大型博覽會 川普揭幕美國建國250周年慶

國家廣場舉辦大型博覽會 川普揭幕美國建國250周年慶
川普80歲慶生 白宮「八角籠」格鬥賽挨批政治秀

川普80歲慶生 白宮「八角籠」格鬥賽挨批政治秀

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元