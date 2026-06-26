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兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

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記憶體成本飆升 蘋果Mac、iPad最高漲價25%

編譯廖振堯／綜合報導
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蘋果產品漲價了
蘋果產品漲價了

蘋果執行長庫克(Tim Cook)上周透露，由於記憶體和儲存晶片成本飆升，公司一些產品不得不漲價。蘋果24日清晨短暫關閉線上商店，恢復上線後，MacBook筆電漲約15%至20%，iPad平板漲約15%至25%。

受此消息影響，蘋果股價下跌近5%。iPhone的價格保持不變，但蘋果在聲明中暗示未來還會進一步漲價。

市研公司TechInsights指出，人工智慧(AI)超大規模資料中心需求激增，使得過去12個月DRAM記憶體和快閃記憶體(NAND)的價格均翻了四倍，且預計價格明年還將繼續上漲。許多智慧型手機、個人電腦、遊戲機、汽車及其他消費性電子設備也已因此大漲。

蘋果4月表示現有晶片庫存還能讓毛利率維持在華爾街預期之上，但成本不斷上漲，將在4月底開始顯現影響，預計獲利能力將略有下降。庫克4月下旬表示預期內存成本將大幅上漲，「對於6月之後的情況，我們目前不具體說明，但我可以告訴大家從6月的季度開始，我們相信內存成本將對我們的業務產生愈來愈大的影響。」

市研公司國際數據資訊公司(IDC)資深研究總監波帕爾(Nabila Popal)指出iPhone也未能倖免，漲價即將到來，而蘋果選擇在秋季發布新iPhone前宣布漲價，這個巧妙策略將使發布會的焦點不在漲價，而是新iPhone帶來的價值。IDC預計漲價將使今年的智慧型手機市場銷量出現有史以來最大的年度跌幅，接近14%，而PC市場也將下降11.3%。

由於記憶體和儲存晶片成本飆升，蘋果MacBook筆電、iPad平板漲價約15%至...
由於記憶體和儲存晶片成本飆升，蘋果MacBook筆電、iPad平板漲價約15%至25%。（中央社）

精華 FAQ

  • 蘋果此次漲價主因是記憶體與儲存晶片成本飆升。由於AI資料中心需求強勁，DRAM與NAND價格大幅上漲，直接推高了蘋果多項硬體產品的生產成本。

  • 蘋果恢復線上商店後，MacBook售價約上漲15%至20%，iPad則約上漲15%至25%。這代表消費者購買蘋果筆電和平板的門檻明顯提高。

  • 分析人士認為iPhone同樣難以避免成本壓力，因為內存價格持續上揚。蘋果又選在秋季新iPhone發表前宣布調價，可能把焦點放在新機價值而非漲價本身。

庫克 iPhone

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