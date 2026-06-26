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放棄傳統上班 靠「被動收入」賺錢成新美國夢

記者顏伶如／綜合報導
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住在德州的基歐打造「寵物黏毛滾筒」產品，在亞馬遜販買，他七年來，個人年淨收入在5...
住在德州的基歐打造「寵物黏毛滾筒」產品，在亞馬遜販買，他七年來，個人年淨收入在5萬至11萬5000元之間。(取自亞馬遜網站)

華爾街日報報導，愈來愈多美國人在對工作感到不滿的同時，利用人工智慧(AI)另闢收入來源，努力創造被動收入。然而，某些打著「被動收入」為號召的賺錢構想，其實是詐騙或空頭支票，某些消費者因此損失數百萬元，看起來頗有發展的被動收入策略，通常很快就面臨激烈競爭。

基歐(Greg Keogh)不喜歡通勤、不喜歡穿正式的上班服裝，每天下班時都疲倦不已。為了擺脫朝九晚五的生活，他決定投身被動收入世界。他跟大多數30幾歲的年輕人一樣，沒有信託金，也沒有足夠存款能靠股息生活。

基歐想尋找一種不花力氣的賺錢方式，以便擁有更多自由時間。某次與一名養狗飼主交談之後，身為機械工程師的基歐萌生創意，打造一款比市面上一般寵物黏毛滾筒尺寸加大的產品，寬度幾乎跟廚房紙巾捲筒一樣。

基歐的產品在亞馬遜(Amazon)上架之後，銷售量一飛沖天。七年來，他每個月大約只花不到兩小時在滾筒事業，每年個人淨收入在5萬元到11萬5000元之間。

住在德州奧斯汀(Austin)的基歐說，比金錢更重要的回報是，如今可以選擇如何過日子，不必擔心自己耗費的精力能賺多少錢。他說：「這就是終極力量。」

報導指出，如果「美國夢」的神話是努力上班工作爭取出人頭地，那麼對某些民眾來說，這個夢想正被取代。這種心態的轉變來自於民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪正在瓦解。

AI崛起加劇民眾對失業的憂慮，卻也提高了輕鬆從事副業的可能性。

去年移居西班牙的美國人艾布索(Matt Ebso)在ElevenLabs平台錄製語音樣本並創建自己聲音的複製品，然後將聲音授權做為有聲書、影片與其他用途的AI音軌。他說，花兩小時錄聲音，即使只賺2000元也等於時薪1000元。他的數位合音(digital chorus)每月賺取大約3000元，他也透過軟體教學影片賺取收入。

精華 FAQ

  • 報導指的新美國夢，不再只是努力上班升遷，而是透過副業、電商或AI工具建立收入來源，讓自己擁有更多時間自由與生活選擇。

  • 基歐從與養狗飼主聊天得到靈感，打造加大版寵物黏毛滾筒，放上亞馬遜後熱賣；之後他每月只花不到兩小時維護，仍能獲得穩定收入。

  • AI讓人更容易創造可出售的數位內容，例如聲音複製、教材影片或其他自動化服務；但報導也提醒，許多看似輕鬆的商機很快就會遇到激烈競爭。

Amazon 亞馬遜

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