「Roundup」除草劑致癌訴訟 最高院裁定拜耳勝訴

最高法院裁定，由於聯邦法規認為拜耳公司生產的Roundup除草劑致癌可能性很小，未要求貼上警告標籤，因此在州法院不該面臨未盡告知義務而致癌的訴訟。(美聯社)

最高法院大法官 25日以7比2裁定，由於聯邦法規認為Roundup除草劑致癌可能性很小，未要求貼上警告標籤，因此Roundup生產商在州法院不該面臨未盡告知義務的致癌訴訟。

這項重要裁決推翻了下級法院以Roundup產品未標示致癌警告判處賠償的裁定，可望擋下數以萬計控告Roundup生產商拜耳公司(Bayer)的訴訟，也可能影響其他農藥產品的類似賠償案。

該裁決對川普 政府來說是場勝利，卻激怒了「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)運動的支持者，因為他們希望限制農藥使用。健康與環保組織「超越農藥」(Beyond Pesticides)執行總監費德曼(Jay Feldman)表示，「這項決定對公眾和環境健康而言，是悲劇性的挫敗。」

總部位於德國的農化產品製造商拜耳公司，2018年收購了Roundup原始生產商孟山都公司(Monsanto)。目前拜耳面臨大約20萬起與Roundup相關的索賠案，原告大部分來自家庭用戶。

拜耳否認致癌指控，但已撥出160億元用於和解；今年稍早還提出72億5000萬元集體訴訟和解方案。聯邦法官已裁定該擬議和解方案將在密蘇里州法院審理。

拜耳表示，儘管最高法院裁決應該讓那些有關未盡告知義務的訴訟遭駁回，但拜耳打算繼續推進72億5000萬元集體訴訟和解案，以解決剩下的索賠。

拜耳曾表示，若繼續面臨訴訟，該公司可能得考慮將含有Glyphosate成份(草甘膦，又稱嘉磷塞)的Roundup除草劑，撤出美國農業市場。農業產業組織認為，Roundup除草劑對於保障穩定的食品供應至關重要。

拜耳執行長安德森(Bill Anderson)表示，「這項裁決對幫助養活全世界的美國農民來說，是件好事。它為我們這樣的創新者提供了必要的監管清晰度，讓我們可以開發出保障食品供應價格合理的農業工具。」

拜耳正試圖說服各州立法讓它免於承擔未盡告知義務訴訟的責任，目前已有三州同意請求。拜耳已停止在美國住宅草坪和花園市場銷售的Roundup產品中使用的Glyphosate。