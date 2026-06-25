公車裝臉部辨識攝影機 侵犯隱私 堪薩斯市政府喊停

堪薩斯市公共汽車。該市政府計畫在公車上安裝鏡頭，將捕捉到的影像和政府機關發布的所有通報比對，引發爭議。(美聯社)

密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)原擬今春在公車上安全具有臉部辨識功能的攝影機，用來辨識被列入禁乘名單或失蹤人口名單的乘客，原本希望趕在世界盃 比賽前開始營運，卻因遭到反對而延後推出。

向來反對人臉辨識技術的「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)通訊總監歐文(Will Owen)指出：「城市居民不應該在大眾運輸系統上被拿來當成白老鼠，測試矽谷 最新款、未經證實、存有偏見的監控技術。」

堪薩斯市府與總部位於田納西州 諾斯維爾(Knoxville)的科技公司SafeSpace Global合作，在公車上安裝鏡頭，將捕捉到的影像和政府機關發布的所有通報比對，包括人蹤人口、禁乘名單、交通主管機關的執法觀察名單等。SafeSpace Global多年前就透過即時臉部辨識，協助養老院在老人自行離開建築物發出警報，這項技術也引用在典獄機構與學校，堪薩斯市是第一個應用於交通運輸系統的案例。

根據系統設計，如果攝影機捕捉影像與名單比對查無結果，也未發現安全問題，臉部數據會被刪除。公車返回總站之後，交通局則將把影像存檔於伺服器，保存期限為五年。

美國民權聯盟(ACLU)言論隱私及科技計畫資深政策分析師史丹利(Jay Stanley)說，在過去，把具備臉部辨識功能的攝影機於公共空間對著人群即時拍攝，是條不可跨越的底線，直到最近25年才被突破。

史丹利表示，只要牽涉到AI，監控範圍幾乎就無法設限。他說：「今天可能只使用於範圍很小的觀察名單，但非常可能隨著時間推移而擴大範圍。」

由於計畫引發隱私疑慮，密州政府拒絕提供資金。堪薩斯市府則以地方與聯邦經費推動方案。

原本希望趕在世界盃登場時啟用的系統因此宣告延後，堪薩斯市交通局運輸策略長敏斯(Tyler Means)表示，技術原因與財誤原因導致延誤，例如Wi-Fi路由器必須升級，但計畫可望今年內啟用，規模將從原本試辦期間的9輛公車進一步擴大到30輛公車。

911恐怖攻擊事件後，佛羅里達州坦帕警方在伊博爾城(Ybor City)社區使用面部識別攝影機搜尋嫌犯，引發爭議後取消計畫。