我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

能源部提供175億貸款 拚2030年前建10座核電反應爐

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
能源部宣布將提供175億元有條件貸款，協助能源公司加快新核電廠建設進度，並計畫重...
能源部宣布將提供175億元有條件貸款，協助能源公司加快新核電廠建設進度，並計畫重啟三座已關閉的核電廠，圖為1979年曾發生部分爐心熔毀事故的賓州三哩島核電廠，也在重新啟用名單之列。(路透)

能源部24日宣布，將提供總額175億元的有條件貸款，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度。

能源部長萊特(Chris Wright)表示，這項計畫有助於在2030年前實現10座大型核反應爐興建中的目標，甚至可能讓時程提前三年。由於人工智慧帶動資料中心快速擴張，全美用電需求激增，這項計畫已吸引大型雲端運算業者及能源業者高度關注。

美國核能產業長期難以吸引投資，主因核電廠投資金額龐大、施工期長、成本超支風險高，且監管程序複雜，使投資人較偏好天然氣與再生能源等成本較低、建設較快的替代方案。

這次貸款由能源部旗下「能源主導融資辦公室」主導，將支持最多五筆貸款，每筆貸款將支援一處廠址興建兩座容量各1.1千兆瓦(Gigawatt)的西屋AP1000型反應爐。西屋將與全國最多五家公用事業或能源公司合作，以固定價格提前採購反應爐壓力容器、蒸汽產生器等需長時間備料的設備，降低供應鏈延誤風險。

萊特透露，目前已有七家公用事業表達興趣，但未透露名稱和地點。每項專案將由西屋與合作企業共同持有，雙方各須先投入至少五億美元資金後，才能取得能源部貸款。

萊特表示，政府有信心這些專案能為公用事業股東、電力用戶及大型資料中心業者創造合理回報，因此認為相關投資風險可控。

這項計畫距離能源部今年稍早宣布與西屋股東達成800億元合作框架僅數個月。

根據協議，聯邦政府將協助安排融資及取得許可，換取未來20%的獲利分成。

川普政府希望到2050年將美國核能發電容量提高至400千兆瓦。與此同時，密西根州帕利塞茲(Palisades)、賓州三哩島(Three Mile Island)及愛荷華州杜安阿諾(Duane Arnold)等三座已經關閉的核電廠，預計近年內重啟。 

精華 FAQ

  • 主要是以有條件貸款協助公用事業與能源公司提前採購核電關鍵零組件，降低供應鏈延誤風險，並加快新核電廠的建設速度，強化美國商用核能供應鏈。

  • 能源部最多支持五筆貸款，每筆對應一個廠址、興建兩座1.1千兆瓦的西屋AP1000反應爐，透過固定價格採購大型設備，協助2030年前完成10座機組目標。

  • 因人工智慧帶動資料中心快速擴張，全美用電需求激增，而核電長期受制於高成本、工期長與監管複雜。政府希望以融資與許可支持，吸引企業投入。

貸款 能源部

上一則

陸軍高層再遭整頓 任陸軍歐非司令才18個月 4星上將唐納休被退休

下一則

非法排污 科慕化學廠與多州達成和解 賠償4.5億元

延伸閱讀

台電借3000億元 經長稱短期融通 學者轟能源政策錯誤致虧損

台電借3000億元 經長稱短期融通 學者轟能源政策錯誤致虧損
核融合供應商紛紛擴產卡位 先催生730億美元蓋廠商機

核融合供應商紛紛擴產卡位 先催生730億美元蓋廠商機
聯合報社論／台電中油借6000億續命 敲響能源警鐘

聯合報社論／台電中油借6000億續命 敲響能源警鐘
3000億美元助伊朗重建 川普挨轟「金援換核讓步」

3000億美元助伊朗重建 川普挨轟「金援換核讓步」

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒