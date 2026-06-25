能源部提供175億貸款 拚2030年前建10座核電反應爐

能源部宣布將提供175億元有條件貸款，協助能源公司加快新核電廠建設進度，並計畫重啟三座已關閉的核電廠，圖為1979年曾發生部分爐心熔毀事故的賓州三哩島核電廠，也在重新啟用名單之列。(路透)

能源部 24日宣布，將提供總額175億元的有條件貸款 ，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度。

能源部長萊特(Chris Wright)表示，這項計畫有助於在2030年前實現10座大型核反應爐興建中的目標，甚至可能讓時程提前三年。由於人工智慧帶動資料中心快速擴張，全美用電需求激增，這項計畫已吸引大型雲端運算業者及能源業者高度關注。

美國核能產業長期難以吸引投資，主因核電廠投資金額龐大、施工期長、成本超支風險高，且監管程序複雜，使投資人較偏好天然氣與再生能源等成本較低、建設較快的替代方案。

這次貸款由能源部旗下「能源主導融資辦公室」主導，將支持最多五筆貸款，每筆貸款將支援一處廠址興建兩座容量各1.1千兆瓦(Gigawatt)的西屋AP1000型反應爐。西屋將與全國最多五家公用事業或能源公司合作，以固定價格提前採購反應爐壓力容器、蒸汽產生器等需長時間備料的設備，降低供應鏈延誤風險。

萊特透露，目前已有七家公用事業表達興趣，但未透露名稱和地點。每項專案將由西屋與合作企業共同持有，雙方各須先投入至少五億美元資金後，才能取得能源部貸款。

萊特表示，政府有信心這些專案能為公用事業股東、電力用戶及大型資料中心業者創造合理回報，因此認為相關投資風險可控。

這項計畫距離能源部今年稍早宣布與西屋股東達成800億元合作框架僅數個月。

根據協議，聯邦政府將協助安排融資及取得許可，換取未來20%的獲利分成。

川普政府希望到2050年將美國核能發電容量提高至400千兆瓦。與此同時，密西根州帕利塞茲(Palisades)、賓州三哩島(Three Mile Island)及愛荷華州杜安阿諾(Duane Arnold)等三座已經關閉的核電廠，預計近年內重啟。