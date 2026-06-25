非法排污 科慕化學廠與多州達成和解 賠償4.5億元

科慕化學公司位於北卡州法葉維爾的工廠，是被控非法排放含有永久化學物質的四座設施之一。(美聯社)

化學巨頭科慕公司(Chemours Co.)多年來在製造防水、防油、防污產品過程中非法排防永久性化學物質PFAS，川普政府24日對此與該公司達成多州和解協議，創聯邦政府 首例；司法部表示，科慕負擔的相關罰款、賠償和善後支出，總計將達4.5億元。

根據在西維吉尼亞州聯邦法院提交的協議，科慕將為違規行為支付2250萬元民事罰款，並於未來15年投入9000萬元在西維吉尼亞、北卡 和新州治理PFAS排放。

科慕是化學大廠杜邦(DuPont)的分拆子公司，同意在西維州 工廠安裝PFAS污染控制設備，預計耗資6000萬元，並為西維州、新州工廠附近社區提供清潔飲用水，預計耗資2.8億元。另應要求實施控制措施，藉以減少北卡州工廠所排放的PFAS等有毒化學物質。

司法部環境與自然資源司助理檢察長古斯塔夫森(Adam Gustafson)表示，和解協議允許科慕公司繼續生產商業與軍事用途的 PFAS，同時預防污染並保護社區免受既有污染所影響。

科慕聲明稱，已開始規劃並實施工廠運作改善措施。

前總統拜登政府發現PFAS會增加心血管疾病、某些癌症以及嬰兒出生體重過低的風險，首度對飲用水PFAS含量設限；川普政府這一次採取和解，將正式啟動撤銷該限制的部份程序。

環保署署長李修頓 (Lee Zeldin) 說，該機構致力在守法前提下解決飲用水中的PFAS 問題。

和解協議認定，科慕在三州的設施對當地河流排放PFAS違反「清潔水法」(Clean Water Act)和州法規定的許可證要求，也違反聯邦「有毒物質管制法」(Toxic Substances Control Act)規定。

工廠附近居民暴露於非法排放的PFAS中。

司法部稱，違規行為持續十多年，而這些工廠先前由杜邦擁有數十年之久，最新和解協議並未解決杜邦更久之前的PFAS違規責任。

北卡民主黨州檢察長傑克森(Jeff Jackson)稱這項和解協議是對北卡東部人民的侮辱；他說，北卡是污染重災區，和解協議對淨化當地水質毫無幫助。