我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

非法排污 科慕化學廠與多州達成和解 賠償4.5億元

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科慕化學公司位於北卡州法葉維爾的工廠，是被控非法排放含有永久化學物質的四座設施之...
科慕化學公司位於北卡州法葉維爾的工廠，是被控非法排放含有永久化學物質的四座設施之一。(美聯社)

化學巨頭科慕公司(Chemours Co.)多年來在製造防水、防油、防污產品過程中非法排防永久性化學物質PFAS，川普政府24日對此與該公司達成多州和解協議，創聯邦政府首例；司法部表示，科慕負擔的相關罰款、賠償和善後支出，總計將達4.5億元。

根據在西維吉尼亞州聯邦法院提交的協議，科慕將為違規行為支付2250萬元民事罰款，並於未來15年投入9000萬元在西維吉尼亞、北卡和新州治理PFAS排放。

科慕是化學大廠杜邦(DuPont)的分拆子公司，同意在西維州工廠安裝PFAS污染控制設備，預計耗資6000萬元，並為西維州、新州工廠附近社區提供清潔飲用水，預計耗資2.8億元。另應要求實施控制措施，藉以減少北卡州工廠所排放的PFAS等有毒化學物質。

司法部環境與自然資源司助理檢察長古斯塔夫森(Adam Gustafson)表示，和解協議允許科慕公司繼續生產商業與軍事用途的 PFAS，同時預防污染並保護社區免受既有污染所影響。

科慕聲明稱，已開始規劃並實施工廠運作改善措施。

前總統拜登政府發現PFAS會增加心血管疾病、某些癌症以及嬰兒出生體重過低的風險，首度對飲用水PFAS含量設限；川普政府這一次採取和解，將正式啟動撤銷該限制的部份程序。

環保署署長李修頓 (Lee Zeldin) 說，該機構致力在守法前提下解決飲用水中的PFAS 問題。

和解協議認定，科慕在三州的設施對當地河流排放PFAS違反「清潔水法」(Clean Water Act)和州法規定的許可證要求，也違反聯邦「有毒物質管制法」(Toxic Substances Control Act)規定。

工廠附近居民暴露於非法排放的PFAS中。

司法部稱，違規行為持續十多年，而這些工廠先前由杜邦擁有數十年之久，最新和解協議並未解決杜邦更久之前的PFAS違規責任。

北卡民主黨州檢察長傑克森(Jeff Jackson)稱這項和解協議是對北卡東部人民的侮辱；他說，北卡是污染重災區，和解協議對淨化當地水質毫無幫助。

精華 FAQ

  • 司法部指出，科慕此次負擔的罰款、賠償與善後支出合計約4.5億元，包含民事罰款、長期治理經費、污染控制設備，以及向受影響社區提供清潔飲用水。

  • 和解協議認定，科慕在西維吉尼亞、北卡羅來納與新澤西的設施，對河流排放PFAS違反清潔水法、州政府許可證要求，並觸犯聯邦有毒物質管制法。

  • 司法部認為協議可讓科慕持續生產PFAS同時防治污染；環保署強調依法處理飲水問題；但北卡州檢方批評和解侮辱當地民眾，對淨化水質幫助有限。

維州 聯邦政府 北卡

上一則

能源部提供175億貸款 拚2030年前建10座核電反應爐

延伸閱讀

紐約州飲用水 收緊PFAS殘留濃度標準 「毒性無法煮沸去除」

紐約州飲用水 收緊PFAS殘留濃度標準 「毒性無法煮沸去除」
「反武器化基金」受挫「聯邦侵權賠償法」可賠償川普盟友

「反武器化基金」受挫「聯邦侵權賠償法」可賠償川普盟友
聖地牙哥嚴查非法短租 6處民宿停業

聖地牙哥嚴查非法短租 6處民宿停業
禁蒙面逮捕新法引違憲之爭 聯邦、紐約州互告

禁蒙面逮捕新法引違憲之爭 聯邦、紐約州互告

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒