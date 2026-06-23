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微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

編譯周辰陽／即時報導
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微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會...
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）10日接受眾議院監督委員會（House Oversight Committee）詢問時坦承，自己曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情。相關訪談逐字稿23日公開後，也讓兩人的身分首度曝光。

紐約郵報報導，蓋茲向國會議員表示，已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾試圖利用這些婚外情作為籌碼對他施壓。蓋茲的前妻梅琳達（Melinda French Gates）當時已知情，而蓋茲今年稍早也向他的慈善基金會員工坦承此事。

蓋茲曾在閉門作證期間告訴國會議員，他曾與三名女性發生性關係，其中兩人是俄羅斯女性，另一人則是醫師。根據逐字稿，蓋茲表示，艾普斯坦確實查出他當時與兩名俄羅斯女性有過關係，分別是橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）及核子科學家尼格馬圖利娜（Karima Nigmatulina）。

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這起試圖取得蓋茲這位世界富豪之一「把柄」的事件，最早可追溯至2013年7月18日的一封電子郵件草稿。美國司法部今年1月公開該草稿，據稱由艾普斯坦以當時準備離職的蓋茲科學顧問尼科利克（Boris Nikolic）名義代筆撰寫。

蓋茲表示，他認為這封郵件草稿是「企圖勒索」，但在訪談其他部分，也淡化自己險些遭到勒索的程度。他向監督委員會議員及幕僚表示：「誰知道他是否真的把這封信寄給尼科利克博士，但看起來他是在盤算利用真假摻雜的內容，幾乎像是勒索一樣，藉此達成某種目的，提升尼科利克離開我公司時的談判地位。」

蓋茲還認為，艾普斯坦後來要求他支付安東諾娃相關開銷的行為，「不是勒索，就是試圖重新與我建立關係」。

精華 FAQ

  • 他表示自己曾與三名女性發生性關係，其中兩人是俄羅斯女性，另一人則是醫師；此事也成為艾普斯坦後續試圖掌握的把柄。

  • 她們分別是橋牌選手安東諾娃與核子科學家尼格馬圖利娜。由於國會閉門訪談逐字稿公開，兩人的名字才首次對外揭露。

  • 蓋茲認為艾普斯坦可能用真假混雜的內容製造壓力，接近勒索手法；但他也說，對方後來要求支付相關開銷，或許只是想重新建立關係。

艾普斯坦 微軟 俄羅斯 蓋茲

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