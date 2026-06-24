陌生亞裔女捐肝 罕病4歲女童重生 曾慷慨捐腎救另一命

罹患罕見病的4歲女童愛拉妮．特容科索，獲得一位陌生亞裔女性慷慨捐肝。(取自GoFundMe網站)

4歲女童愛拉妮．特容科索(Ailani Troncoso)在獲得一位陌生亞裔 女性的慷慨捐肝後，重獲新生並享受快樂的童年。

哥倫比亞 廣播公司新聞網」(CBS News)報導，現在的愛拉妮充滿活力，但她的父母阿曼達(Amanda)與米格爾(Miguel)過去看著女兒，卻是完全不同的揪心。

母親阿曼達說，愛拉妮出生就患有「阿拉吉歐症候群」(Alagille syndrome)，這是一種罕見遺傳性疾病，會出現膽汁鬱積在肝臟，引發全身性搔癢，進而慢慢摧毀肝臟功能，「她的黃疸(jaundice)愈來愈嚴重、體重增加不了，甚至必須依賴鼻胃管。」

醫生說愛拉妮必須進行肝移植，否則所剩時間不多了。

就在全家絕望時，52歲的捐贈者阮安(Anh Nguyen，音譯)向「雷迪兒童醫院」(Rady Children's Hospital)與「聖地牙哥 加州大學醫療中心」(UC San Diego Health)的醫療團隊表示，願意捐出自己的部分肝臟。阿曼達說，「我們當時正在做檢查，以便排進器捐名單。」

其實阮安早在2019年，朋友普萊德(Penny Pride)需要腎移植時，她就曾毫不猶豫伸出援手。

很少人有機會進行活體器官捐贈，更不用說捐贈超過一次。阮安卻為了幫助一個素未謀面的孩子第二次器捐。

15年前阮安曾遭遇創傷性腦損傷，經歷長達10年、每天不間斷的偏頭痛(migraines)。她說，「我深知那種絕望地希望有人能夠拉你一把，所以我決定挺身而出。」

當阮安的部分肝臟送達手術房外，現場激動不已。

移植外科醫生施尼克爾(Dr. Gabriel Schnickel)說，「捐贈一個器官需要極大的勇氣，這極為罕見，對大多數人來說，這難以想像，但能夠再次挺身而出，真的令人敬佩。」

阮安原本計畫匿名，但在收到阿曼達溫暖且充滿感激的感謝信後，她非常感動而決定改變心意，「愛拉妮的媽媽寫的信真誠感人，深深打動我。我讀著讀著就哭了。」