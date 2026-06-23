司法部要辦明州阻礙移民執法 遭聯邦法官擋下傳票

聯邦法官阻止司法部向明州民主黨籍州長華茲(右)、檢察長艾里森(左)及其他官員發傳票。(美聯社)

川普政府針對政治對手的司法行動又再受挫，一名聯邦法官阻止司法部 向明尼蘇達州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)及其他官員發出聯邦大陪審團刑事調查傳票 ，斥責是濫用刑事程序且帶有報復性。司法部則表示將會繼續調查明州弊案。

美聯社報導，在22日解封公布的裁決書裡，明尼蘇達聯邦法院法官希爾茨(Patrick Schiltz)直指司法部發出傳票的主要目的，是「脅迫明州官員協助聯邦政府執行移民 法，由於他們沒有這樣做，因而遭到騷擾及報復」。

司法部是在今年1月16日向華茲、明州檢察長艾里森(Keith Ellison)、明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey) 、聖保羅市長赫爾(Kaohly Her)、亨內平郡(Hennepin)及拉姆齊郡(Ramsey)郡長等多名官員發出傳票，作為調查他們涉嫌阻礙聯邦移民執法人員在明州和明尼亞波利斯等地履行職責的一部分。

川普總統曾指控華茲和其他官員，鼓勵抗議者干擾移民與海關執法局(ICE)的執法行動。華茲等人當時抨擊川普政府，利用司法系統威脅政治對手是「危險的策略」。

希爾茨在裁決書指出，發出傳票的理據薄弱甚至根本不存在，明州有權不將資源用於執行聯邦移民法。

裁決書認定，司法部的做法「並非出於刑事調查，而是將大陪審團程序用於其他(非法)目的」，有大量證據表明，簽發這些傳票是出於非法目的，同時嚴厲斥責司法部「一直試圖，但未能成功找到任何合理的調查理由」。

對於有關裁決，華茲發聲明說是「法治及民主的勝利」，又指每天都看到本屆政府的違法行為。

艾里森、弗雷及赫爾等也分別發聲明指責「川普利用刑事司法系統對付與他意見相左的人」、「出於政治動機作出報復」，強調批評政府行為並非犯罪。

司法部回應表示，「司法部極其重視非法妨礙聯邦執法行動的行為，並會繼續完全依法行事，調查這些事件」。

希爾茨是在17日作出裁決，但延至22日才公布，目的是給司法部留出上訴時間，但司法部並未提出上訴。