德州男特斯拉失速撞死婦 要查自駕系統

19日在德州凱蒂衝進房屋撞死人的特斯拉Model 3，類似照片中的車。(美聯社)

德州 休士頓西部郊區凱蒂(Katy)19日晚間發生一起致命車禍，一輛特斯拉 (Tesla )Model 3在「自駕系統」(Autopilot)模式下，以每小時70哩的速度，失控衝進一處住宅，導致屋內一名76歲祖母艾維拉(Martha Avila)當場身亡。

紐約郵報(New York Post)報導，當時44歲駕駛巴特勒(Michael Butler)未能正確轉彎，以高速衝出路面。

休士頓電視台(KHOU-TV)取得社區監視器畫面顯示，Model 3橫越前院草坪並猛烈撞進一棟磚造房屋。門鈴攝影機也捕捉到，Model 3完全偏離車道，以極大威力衝撞外牆，直接進入民宅內部。當時屋主阿維拉正在屋內整理剛買回來的雜貨，受重傷被直升機送往醫院後宣告不治。

華爾街日報報導，全美最高汽車安全監管單位國家公路交通安全管理局(NHTSA)展開全面深入調查，全案將在蒐證完畢後移交哈里斯郡檢察官辦公室(Harris County District Attorney's Office)決定是否起訴。

哈里斯郡警長辦公室表示，駕駛巴特勒酒測值為零，受傷送醫治療時坦承，案發時車輛的自動駕駛輔助(automated driving-assistance)功能處於啟動狀態。當時他正沿著羅斯哈洛巷(Rose Hollow Lane)向東行駛，卻未能保持在單一車道，進入社區後也未減速，撞進布魯明公園巷(Blooming Park Lane)的民宅，嚴重損壞房屋牆體結構，受害家庭也被迫搬進旅館。

目前尚無法確認自動駕駛輔助是否正常運作，亦尚未確定車輛偏離道路的原因。特斯拉的自駕系統涉及多起車禍而受到調查和訴訟。

汽車與消費者權益分析師菲克斯(Lauren Fix)質疑，特斯拉命名自駕系統是一大錯誤，這會讓大眾過度信賴與誤解這個系統，「當有人在住宅區被高速衝撞身亡，顯然不是軟體問題，就是駕駛的問題。而當系統遇到狀況，人與電腦的決策是完全不同的。」