我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

對抗FCC調查 ABC推出廣告籲觀眾支持

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ABC 日間脫口秀節目「觀點」遭到聯邦通訊委員會調查。(美聯社)
ABC 日間脫口秀節目「觀點」遭到聯邦通訊委員會調查。(美聯社)

迪士尼 (Disney) 旗下的美國廣播公司(ABC) 遭到聯邦通訊委員會(FCC) 提前執照審查以及節目調查，22 日透過自家電視台號召觀眾反對FCC 的做法，並向川普政府表達捍衛新聞及言論自由。

綜合路透、華爾街日報等報導，ABC 旗下8 家分布於洛杉磯、紐約、芝加哥等大城市的地方電視台，雖然執照還有數年才到期，但 FCC 在 4 月卻祭出鮮少使用的程序，就是提前審查延續執照。

FCC表示，提前審查與對迪士尼多元化、公平和包容性舉措的調查有關；至於針對 ABC 日間熱門脫口秀節目「觀點」(The View) 的調查，是因為該節目涉嫌違反候選人平等發言時間規定。

但ABC認為這兩項調查都威脅到言論自由，痛批提前審查執照是「非法、任意且違憲」，嚴重侵犯憲法第一修正案所保障的言論自由。

在全國號召觀眾支持的電視宣傳片中，旁白說「『觀點』節目近30年來一直邀請您最喜愛的嘉賓，報導您關心的議題」。宣傳片中還穿插了該節目聯合創始人、已故美國電視新聞先驅芭芭拉華特斯(Barbara Walters)、以及現任主持人的畫面，指出「現在，FCC想控制誰能出現在節目中」。

這些宣傳片除呼籲觀眾「告知FCC，讓您們信賴的本地電視台繼續播出」外，最末還有一個二維碼，供觀眾在 FCC網站上留言。

「觀點」節目主持人及嘉賓經常批評總統川普，深夜脫口秀也是如此。因此 ABC 指斥FCC的調查目的，是企圖壓制不利於政府的內容。

FCC 今年1月發出「指導意見」，旨在規範「平等時間」規則，廣泛認為是針對那些經常邀請民主黨政治人物出鏡的日間及深夜節目。

FCC尚未就ABC的宣傳作出回應，但由川普任命的主席卡爾(Brendan Carr)之前已表明，提前審查並非針對個別節目，而是若涉及非法歧視或未能維護公眾利益，就必須承擔責任，且不排除撤銷執照的可能性。

精華 FAQ

  • 因ABC認為FCC的提前審查與節目調查已威脅新聞與言論自由，遂藉廣告號召觀眾向FCC表態，支持本地電視台持續播出並反對政府干預。

  • FCC一方面提前審查ABC地方台執照，另一方面調查迪士尼的多元化、公平與包容政策，並針對《觀點》節目是否違反候選人平等發言時間規定展開審視。

  • ABC認為《觀點》與多個脫口秀常批評川普，FCC卻以平等時間規則加以調查，實際上是想壓制不利政府的內容，屬於對新聞與言論自由的打壓。

Disney 芝加哥 迪士尼

上一則

德州、佛州領軍改革…房產稅爆抗爭潮 掀半世紀最大風暴

下一則

加州住宅區圖書館槍擊案 2死1傷 1嫌落網

延伸閱讀

笑聲熄燈前的集體站隊

笑聲熄燈前的集體站隊
紐約台WABC資深新聞主播瑞特 患阿茲海默退休

紐約台WABC資深新聞主播瑞特 患阿茲海默退休
美伊協議拍板 本周開盤前 五件要聞不可不知

美伊協議拍板 本周開盤前 五件要聞不可不知
喜劇明星涉隱匿870萬收入、逃稅至少30萬 檢控12罪

喜劇明星涉隱匿870萬收入、逃稅至少30萬 檢控12罪

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51
卡洛琳‧甘迺迪夫婦（左起）與女兒塔蒂亞娜、兒子傑克。（美聯社檔案照）

女兒癌逝…卡洛琳‧甘迺迪夫婦照顧外孫 變「新手爸媽」

2026-06-15 11:19
國家海洋暨大氣總署已確認今年秋末冬初將出現強大的聖嬰現象，大西洋的颶風活動可望減少，但太平洋的颱風活動將會增強。圖為氣象衛星照片顯示夏威夷附近的兩個暴風。(美聯社)

超級聖嬰現象成形 創近30年新紀錄

2026-06-15 11:08

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及