觀察超大質量黑洞 內華達沙漠將建電波望遠鏡陣列

加州理工學院將在內華達州大盆地深處一片人跡罕至的沙漠，建造電波望遠鏡「深空綜合陣列」。(示意圖，美聯社)

加州 理工學院(Caltech)上周宣布獲得充足資金，將在內華達州 大盆地深處一片人跡罕至的沙漠，建造電波望遠鏡「深空綜合陣列」(Deep Synoptic Array)，不僅將改變科學家探索浩瀚宇宙的方式，也讓荒涼的白松郡(White Pine County)躋身全球無線電天文學新重鎮。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這組深空綜合陣列由多達1650個獨立電波天線碟盤組成，每個碟形天線直徑約20呎，整個陣列將橫跨內華達州白松郡超過123平方哩的土地，該區域目前由美國土地管理局(Bureau of Land Management)管轄。

這些天線陣列將構成人類史上規模最龐大的電波望遠鏡陣列，其主要研究目標涵蓋超大質量黑洞(supermassive black holes)、被稱作「脈衝星」(pulsars)的旋轉死亡中子星，以及來自深空的短暫強烈無線電波爆發，即「快速電波爆發」(fast radio bursts)。

加州理工學院天文學教授、深空綜合陣列研究員哈利南(Gregg Hallinan)強調，這項計畫最大的突破在於驚人天線數量，「正是天線的龐大數量使它與眾不同」。

哈利南說明，一旦建成，深空綜合陣列的巡天速度，將比既有的所有地面電波望遠鏡快上100倍，並能產生迄今最高品質的電波影像。

哈利南進一步以具體數字說明其革命性潛力，「人類史上所建造的望遠鏡，最早可追溯至一個世紀以前，加起來也只發現了約2000萬個電波源。這就是我們目前在宇宙中已知的電波源數量。這台新的望遠鏡開始運作後，最初24小時內觀察到的電波源數量便會翻一倍。」

深空綜合陣列的另一位研究員、加州理工學院天文學教授拉維(Vikram Ravi)發布聲明表示，「電波天文學即將從草圖變成照片，深空綜合陣列觀測宇宙的範圍很大，頻率也遠高於其他任何望遠鏡。」

研究人員計畫利用該陣列對天空進行至少五項調查，鎖定各類電波輻射脈衝訊號，再引導其他光學、紅外線及X光天文台跟進深入研究。

哈利南說：「我們將能夠精確地指出我們在天空中探測到的電波源位置，再通知其他望遠鏡轉向那裡。」