3大案將宣判 預期2宗不利川普政府

最高法院即將宣判與川普政府施政有關的三大案件，預期其中兩項裁決將不利川普。(美聯社)

最高法院2025-26審案期進入尾聲，與川普 總統有關的三大案件即將宣判：限縮出生公民權、開除獨立機關首長、改造聯邦準備理事會(Federal Reserve)。華盛頓郵報 22日分析，川普近來頻頻抨擊最高法院，由此可見川普與「讓美國再次偉大」(MAGA)盟友跟大法官之間歧見越來越嚴重，最近幾個月已經全面浮上檯面。

不少法律專家表示，大法官們已暗示尚待宣判的三大案件裡，出生公民權與開除聯準會理事兩項裁決將不利川普。

史丹福大學 法學教授費雪(Jeffrey L. Fisher)說：「總統跟法院之間出現如此程度的磨擦，恐怕已經是快100年前的事了。」他說，必須回溯到前總統羅斯福任內「新政」(New Deal)時期，才能找到類似案例。

1930年代，「新政」關鍵項目遭法院推翻之後，羅斯福試圖把大法官人數從9名擴增到15名來「塞滿法院」，但計畫未能成功。

長期擔任川普法律顧問的保守派律師戴維斯(Mike Davis)表示，如果法院在出生公民權案做出不利川普的判決，將成為一個轉折點。他說：「當最高法院把出生公民權賦予到美國生育旅遊(birth tourists)的中國觀光客時，將摧毀它在廣大美國公眾心中的合法地位。」他表示，大法官如果做出如此裁決，遵循基礎不是法律，而是基於政治考量以及為了虛榮。

川普盟友對最高法院不滿現在之所以引發注意，是因為川普第一任內將三名保守派大法官送進最高法院，享有絕對多數優勢的保守派法官在有關墮胎、平權運動、宗教權利等訴訟，帶來重大保守派勝利。

哈佛法學院教授拉扎勒斯(Richard Lazarus)指出，川普與最高法院的衝突核心在於川普認為保守派大法官有義務效忠自己，不是做為獨立政府分支來運作。

拉扎勒斯說：「毫無疑問，川普從關稅案開始就把矛頭對準法院，非常明確表達他對大法官的期望就是，共和黨總統提名的大法官應該投票支持他的立場。」

不過費雪說，川普緊盯大法官且施壓將不會有太大效果。