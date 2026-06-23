葛林斯班的公事包 藏金融市場走向端倪

美國史上任期第二長的聯準會前主席葛林斯班，22日以百歲高齡辭世。（新華社）

聯邦準備理事會(Federal Reserve)前主席葛林斯班(Alan Greenspan)22日因帕金森氏症病逝，享嵩壽100歲。結縭29年的妻子、NBC電視台資深記者安德瑞亞‧密契爾(Andrea Mitchell)發表聲明說，從1984年第一次約會開始，「他就塑造了我的人生」。

她表示，葛林斯班對棒球、NFL華盛頓指揮官隊(Washington Commanders)、高爾夫球以及音樂都有「非理性繁榮」(irrational exuberance)般的狂熱，尤其是對爵士樂 。她說：「世人將永遠記得他的睿智與仁慈。成為他的人生伴侶是我這輩子最快樂的事。」

「非理性繁榮」是葛林斯班1996年12月5日提出，用來暗示股價過高、後來引發金融市場動盪的經典用語。

掌理聯準會的18年半期間，葛林斯班主導美國經濟持續成長及繁榮的時代。但他離開央行兩年半後，2008年美國經濟出現災難後果。

葛林斯班被稱讚是孕育美國經濟福祉的大師，每一句話都被外界仔細解讀，尋找有關利率 、經濟、金融市場未來走向的線索。外界密切觀察他的一舉一動，因此產生「公事包指標」(Briefcase Indicator)，如果他帶著裝有滿滿文件的公事包進入聯準會會議，意味著狀況可能出現變動，他要透過大量圖表、研究報告證明論點。

不過，2006年離開聯準會後不久，葛林斯班的名聲受到打擊。

美國房市崩盤而引發的全球金融危機，幾乎顛覆了美國銀行體系，更讓經濟陷入自1930年代以來的最嚴重衰退。批評者把這場危機絕大部分責任歸咎於葛林斯班的寬鬆貨幣政策，以及他對缺乏監督的金融市場抱持過度信心。葛林斯班後來坦承：「我犯了錯誤。」

隨著房價暴跌，數百萬美國人因背負過高的房貸債務，失去了自己的房屋，遭到法拍。這場不斷惡化的金融危機使美國經濟從2007年至2009年陷入大衰退(Great Recession)。

美國爆發的危機迅速蔓延至海外，進一步引發歐洲多國的主權債務危機。同時，中國也推出大規模政府刺激方案，以穩定本國經濟。

葛林斯班明白自己有撼動市場的力量，因此發言時經常模稜兩可，有時也對這種講話風格自我調侃。投資人對他高深莫測的發言密切關注。

葛林斯班曾在委員會聽證會對一頭霧水的國會議員說：「我知道你們可能覺得知道我在說什麼，但我不確定你們能否意識到，你們的解讀恐怕不是我的本意。」

美國史上任期第二長的聯準會前主席葛林斯班，22日以百歲高齡辭世。（美聯社）