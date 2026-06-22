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開學購物季 商場提前起跑促銷

編譯黃淑玲／綜合報導
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今秋入學的學前購物季已經悄然開始，各大購物場可見打折扣的上學用品。(美聯社)
今秋入學的學前購物季已經悄然開始，各大購物場可見打折扣的上學用品。(美聯社)

全美大型零售商近年的「開學購物季」促銷活動持續提前開跑，幾乎是上個學期才剛結束，就緊接著推出下學期的開學用品折扣活動，亞馬遜(Amazon)的Prime Day開學優惠檔期23日起跑，沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)的電子產品和書包等商品也已在打折。

歷經通膨高漲的消費者，已開始分散支出以管理預算，一看到有折扣就會先購買，免得之後買到更貴的。

另外，在新冠疫情後，部分消費者一直擔心熱門商品可能很快就賣光。零售商看到這些消費型態的改變，也樂於提早幾周開始每年的開學季促銷，融入夏季折扣檔期，一些業者更乾脆以開學用品為夏季折扣的主軸。

全美零售聯盟(NRF)去年的調查顯示，家有小學到中學學童的家庭，平均計劃花費858.07元採買上學所需的衣服、鞋子和書本、文具用品。有大學院校學生的家庭，開學採購預算則在1325.85元。NRF還沒公布今年的相關調查結果。

零售業者藉著開學季促銷提前開跑，能及早搶下消費者購物清單裡的預算配額，也有益庫存管理，不必等到後期才急著對還沒賣出的商品大幅降價。開學季的銷售也是年底假期購物季的先期指標，如果消費者對於相對是必需品的開學用品花費變得大方，那麼年底假期購物季銷售也有望走強。

精華 FAQ

  • 因消費者受通膨影響傾向提早分散支出，也擔心熱門商品會缺貨；零售商因此將開學用品折扣提前，順勢融入夏季促銷檔期。

  • 亞馬遜的Prime Day開學優惠檔期已起跑，沃爾瑪與目標百貨也陸續針對電子產品、書包等開學用品推出折扣。

  • 開學季促銷可讓業者提早搶走消費者預算，也有助於庫存管理；若開學用品賣得好，通常被視為年底假期購物需求可能轉強的訊號。

沃爾瑪 零售商 亞馬遜

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